Agenda du week-end du 3 septembre

Théâtre, cinéma, musique… et claquettes ! Vous avez l’embarras du choix pour vos sorties de ce premier week-end de rentrée.

Théâtre 14

Cette année, le ParisOFFestival invite le sport dans le cadre de l’Olympiade culturelle 2022. Le Théâtre 14 s’associe aux associations sportives du quartier pour créer l’événement festif de la rentrée à la porte de Vanves : foot, basket, roller, escrime…

L’Olympisme sera aussi présent en musique et en image avec Mathieu Bauer et son orchestre qui viendront réinterpréter le dimanche 4 septembre à 17h30 les Hymnes en jeux, et une programmation cinéma sportive avec notamment Les Crevettes pailletées et Looking for Eric.

Outre la découverte de la saison autour d’un Karaoké live le 2 septembre à 20h, vous pourrez la découvrir par les artistes qui viendront se présenter au pied des habitations : Lolita Chammah, Bénédicte Cerutti, Yuming Hey, Mathieu Touzé, Christèle Tual viendront proposer des lectures sous les arbres accompagnés de Yoann Gasiorowski, Elise Lhomeau et Adrien Simion de la Comédie-Française.

Le festival vous propose la pièce Vent divin qui raconte l’histoire de la Seconde Guerre mondiale du point de vue français, allemand et japonais avec un seul accessoire : un cerceau. Charles Berling et Bérangère Warluzel viendront lire des extraits de l’oeuvre d’Albert Camus, Luna Muratti et Elsa Guedj présenter L’infini moins un, lectures des poèmes de la cousine de Guillaume Gallienne, Alicia. Le clown et jongleur Guillaume Martinet viendra présenter Croûte en partenariat avec Circus Next, Les Anges au Plafond viendront aux fenêtres présenter leur poésie et Guillaume Vincent revisitera Les Mille et une Nuits avec Florence et Moustafa.

Rendez-vous rue Paradol !

Festival du Cinéma Américain, Deauville

La 48e édition du Festival du Cinéma Américain de Deauville (couverte par Toute la culture) débutera ce vendredi 2 septembre à 19h30 avec la Cérémonie d’Ouverture, jusqu’au 11 septembre.

Au programme de ce week-end, « Watcher » de Chloe Okuno le samedi à 14h, « Armageddon Time » de James Gray avec Anne Hathaway et Anthony Hopkins à 17h puis 20h30, « Café Society » de Woody Allen à 17h…

Pour le dimanche, « Aftersun » de Charlotte Wells à 10h, « Dual » de Riley Stearns à 14h, « When you finish saving the world » à 20h avec Finn Wolfhard de « Stranger Things », Jesse Eisenberg et Julianne Moore, « 1-800-Hot-Nite » de Nick Richey à 18h30…

Notes d’Ecume

Ca commence ce week-end et ça dure tout le mois de septembre à Port Leucate ! Au festival des Notes d’écume, il y aura de la musique classique (Eric Artz), mais pas que ! Des claquettes (avec Aurélien Lehmann), un hommage à Aretha Franklin, du saxophone et de la guitare !

Ce soir vendredi 2 septembre à 20h, retrouvez à l’église de Leucate Village les sonorités riches et colorées du Quatuor Ellipsos qui ouvrent l’édition 2022 du Festival Notes d’Ecume en deux concerts d’une admirable diversité ! Bach, Mozart et Schumann, mais aussi quelques gospels…

Le samedi 3 septembre, voyagez à New York avec West Side Story et Porgy and Bess, puis à Cuba, au Brésil et en Argentine avec des oeuvres de Piazzolla, Nazareth, Cervantes… à l’Espace Henry de Monfreid à Port Leucate.

Les traversées du Marais

Après deux années bouleversées par le covid, le Festival du Réseau Marais Culture + « Les Traversées du Marais » revient célébrer l’art et la culture. Pour cette 8e édition, l’ambition à témoigner de la densité artistique de cet épicentre parisien qu’est le Marais s’affirme et s’incarne dans la valorisation d’un parcours déployé qui en cette année valorise, outre les programmations des membres du réseau, celles de nouveaux partenaires Satellites que sont les Galeries d’arts et un Centre de danse. L’espace d’un week-end en forme de promenade, vous êtes invités à arpenter pas moins de 30 lieux : des Musées, le Maif Social Club, des Centres d’arts, des Bibliothèques, des Hôtels particuliers, des Galeries…

Le programme, qui agrège des propositions allant du jogging culturel à une projection cinéma en jardin, des ateliers chorégraphiques, en passant par des visites inédites d’expositions, se veut foisonnant et irréductible à un dénominateur commun.

Le samedi 3 de 10h à 19h et le dimanche 4 septembre de 10h à 17h, par exemple, le Maif social Club accueille la Cie des Châteaux en l’air pour une installation participative : « shelter : la cabane en ville ». L’idée est de construire une maison commune en imaginant à partir de ce qui est déjà en train d’être construit, d’établir des plans… « copiez. Ratez avec joie ! Recommencez ! Reliez votre construction finie à une construction existante ! », indique la compagnie. « Agissez avec délicatesse. Ne déchirez pas ! Prenez du plaisir ! Oubliez de faire vos courses ! Habitez la maison ! Invitez des amis ! Transmettez votre savoir ! Désapprenez ! Revenez ! », avant de la défaire.

Avec le projet Shelter, la compagnie vous propose ainsi durant deux jours de bâtir ensemble une maison monumentale en carton. Un projet questionnant le vivre ensemble, l’art d’habiter, le pouvoir du collectif, l’écologie…

Dimanche 4 septembre à 15h, venez partager un moment convivial avec la compagnie pour échanger sur ces deux jours de (dé)constructions.

En cette édition de reprise, la mission de coordination de ce festival fut assurée par le vaisseau belge du réseau, le Centre Wallonie-Bruxelles.

Laurent Attali, Ketty Orzola et Inès Rougon au « Cadet de Gascogne »

Le vendredi 2 septembre de 19h30 à 23h30 au 4, Place du Tertre à Paris 18, Laurent Attali et Ketty Orzola joueront au restaurant « Cadet de Gascogne« . Pianiste, chanteur et membre du Trio Consonances, Laurent Attali travaille régulièrement avec de grands vocalistes ou coachs comme Michèle Hendricks, Laura Littardi, Rodger Letson, Eduardo Lopez, Fay Claassen… dernièrement, il a réalisé les arrangements et la mise en scène du trio vocal féminin a cappella « LES VOIX-LA ! ».

Ketty Orzola, directrice de l’école de jazz et autres musiques afro-américaines ARPEJ à Paris 10, fait partie de plusieurs ensembles vocaux. Diplômée d’un Master en Sociologie des Arts et de la Culture et en Sociologie des Organisations, elle succède à Michel Goldberg et Frédéric Vieste à la direction de l’ARPEJ. Chanteuse de formation et d’influences musicales multiples, Classique, Jazz, Chanson, Rock, on la retrouve sur l’album de Taï Phong sorti en 2021 et sur scène avec Echoes and More Tribute to Pink Floyd et également dans Crystal Combo aux côtés de Serge Merlaud et Christian Duperray.

Le samedi 3 septembre, Laurent Attali sera à la même heure et au même endroit avec Inès Rougon. Cette choriste et chanteuse lead a chanté aux côtés de Demis Roussos, Dee Loop, Soul memphis Band à Londres, Beyrouth, Le Caire, Carnegie Hall, Lisbonne.

Visuel : Affiche officielle du festival 2022 Notes d’Ecume