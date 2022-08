Agenda du week-end du 27 août

Ce week-end, profitez de festivals et d’ouverture de jardins pour des activités à faire en famille. De quoi ravir petits et grand !

Mika et Synapson à Toulon Plages 2022

La star internationale Mika viendra enflammer les plages du Mourillon ce soir dès 21h30, suivi du DJ Synapson à 23h. Un événement entièrement gratuit.

A la fin de l’été, les Toulonnais sont désormais habitués à profiter de gros concerts gratuits et en plein air. Dans le cadre du festival Liberté Plage, ils ont ainsi pu écouter des artistes d’envergure comme Martin Solveig et Eddy de Pretto (2019) ou encore Hyphen Hyphen (2018). Cette année, c’est un virage un peu plus pop qui s’opère avec la venue de Mika. Le chanteur aux multiples tubes (« Relax », « Take it easy », « Grace Kelly » ou encore « Elle me dit ») sera donc en concert sur les plages du Mourillon le 26 août.

Jazz, Afrobeat et DJ set à la Fondation GoodPlanet

La Fondation GoodPlanet vous accueille durant l’été 2022 avec un joli programme de concerts gratuits en plein air et des scènes ouvertes. Ne manquez par les dernières dates de cette édition qui vous attend dans la Clairière, ces 27 et 28 août 2022 avec du jazz, de l’Afrobeat et du DJ set au programme.

Depuis 2017, la Fondation GoodPlanet de Yann Arthus-Bertrand comble petits et grands Parisiens en manque de verdure grâce à son très bel espace niché dans un domaine situé en lisière du Bois de Boulogne riche de 3,5 hectares.

On y trouve des expositions, des conférences et des ateliers pédagogiques pour les enfants, afin de sensibiliser les Parisiens à la préservation de l’environnement et aux échanges autour des valeurs humanistes.

Comme chaque été désormais, la Fondation GoodPlanet laisse ses portes ouvertes et vous accueille le week-end jusqu’au 4 septembre 2022. Au programme, des artistes confirmés mais aussi émergents qui s’essayent à la musique en pleine nature et viennent partager leur univers, qu’ils soient musiciens, chanteurs, en groupe ou en solo. On profite ainsi d’une programmation gratuite et éclectique avec de la Salsa cubaine, du jazz, des tremplins musicaux organisés par JamSpace.

De 14h à 18h30, ces 27 et 28 août 2022, la Fondation accueille la 4e édition du Festival Jazz Art District pour un événement musical et convivial ! Groupes de jazz, showcases des lauréats du tremplin se succéderont sur la scène en plein air, pour deux jours 100% Jazzy. Le Festival Jazz District est organisé par l’association Jazz District et sa webradio Art District Radio. Créée en septembre 2016, Art District Radio est la première webradio à proposer un contenu culturel – du théâtre au cinéma en passant par la bande dessinée et les arts visuels – pour mettre en avant les scènes émergentes du jazz et de la pop/soul.

Notez que même si la pluie est de la partie, les concerts gratuits sont maintenus dans l’enceinte du beau château. Aussi, on n’hésite pas à s’y rendre même en cas de mauvais temps.

Site officiel

Cinéma en plein air au Mont Valérien Pour sa sixième édition, le cinéma en plein air du mémorial du Mont-Valérien, à Suresnes, Hauts-de-Seine (92), revient les samedis 27 août et 3 septembre. Le programme de ces deux soirées vise à rappeler l’Histoire et la mémoire de la Seconde Guerre mondiale. Le lieu est lourd de sens puisque le Mont-Valérien a été le principal lieu d’exécution par l’armée allemande sur le territoire français pendant cette guerre. Pour entretenir ce devoir de mémoire, les soirées, dont l’entrée est libre et gratuite, se déroulent de la façon suivante : dès 18h, une visite du mémorial est menée jusqu’à 20h45, heure de début du film projeté sur l’esplanade du mémorial de la France combattante. N’oubliez pas de vous inscrire au préalable ! Le samedi 27 août, ce sera « Le Procès du Siècle » de Mick Jackson. Deborah Lipstadt, historienne et auteure reconnue, défend farouchement la mémoire de l’Holocauste. Elle se voit confrontée à un universitaire extrémiste, avocat de thèses controversées sur le régime nazi, David Irving, qui la met au défi de prouver l’existence de la Shoah. Sûr de son fait, Irving assigne en justice Lipstadt, qui se retrouve dans la situation aberrante de devoir prouver l’existence des chambres à gaz. Comment, en restant dans les limites du droit, faire face à un négationniste prêt à toutes les bassesses pour obtenir gain de cause, et l’empêcher de profiter de cette tribune pour propager ses théories nauséabondes ? Site officiel

Week-end Peace & Love au Moulin Jaune du Clown Slava

Chaque année, le clown Slava Polunin – à l’origine du Slava’s Snowshow – nous ouvre les portes de son merveilleux Moulin Jaune, un lieu de création et de vie pour artistes circassiens et artistes en tous genres situé à Crécy-la-Chapelle, près de Marne-la-Vallée (77).

Dans un terrain de 4 hectares classé « Jardin remarquable » (genre Alice au Pays des Merveilles) par le Ministère de la Culture en 2014 et « Patrimoine régional d’Ile-de-France » en 2018, le clown a mis en scène son univers décalé, merveilleux et coloré : des chaises jaunes flottent au-dessus des têtes, une pagode nous attend, une maison noire en lévitation permet de vivre des expériences insolites. C’est une vraie bouffée d’air frais à quelques kilomètres de Paris.

Notez toutefois que le domaine est privé, il ne s’ouvre que pour des événements particuliers sur réservation. Il ne faut donc pas manquer le dernier événement de l’été ces 27 et 28 août 2022 pour un week-end qui s’annonce Peace & Love.

Une multitude de petits spectacles sont proposés d’ordinaire, et un grand pique-nique réunit les familles. Et pour faire de sa visite au Moulin Jaune une expérience mémorable, Slava demande à ses visiteurs de respecter un code vestimentaire, simple ou extravagant et onirique.

Pour le prochain événement, donc, le thème est Peace & Love, pour réveiller le hippie qui sommeille en vous. Sortez vos pattes d’éléphants, vos robes à fleurs et votre guitare, c’est un week-end bohème qui vous attend. A part fumer des joints, tout est permis !

Tarifs : moins des 3 ans : gratuit

tarif enfant : 15 euros

tarif adulte : 20 euros

Réserver

Dans le Jardin de Rodin

Tout l’été, le Musée Rodin a proposé une mine d’activités pour ravir les familles. Entre animations artistiques et enquêtes ludiques, il y avait de quoi bien s’amuser dans ce fameux musée au jardin des plus accueillants.

Pour clôturer comme il se doit ce programme exceptionnel, le Musée Rodin nous a concocté un week-end festif nommé « Dans le Jardin de Rodin ». Rendez-vous donc les samedi 27 et dimanche 28 août pour profiter de ce beau et dernier week-end du mois d’août qui vous attend donc dans les jardins du musée, évidemment. Yoga, atelier, visite, concert et même pique-nique sont au programme des réjouissances de ce dernier week-end des vacances d’été. Toutes les animations sont gratuites et en accès libre pour les enfants.

Au programme :

Samedi 27 août

– 10h à 18h : Atelier Rodin ouvert toute la journée sans réservation. Un atelier qui propose de s’initier à la pratique artistique.

– 10h : Yoga enfants-parents. Une séance de yoga en plein air, dans un écrin de verdure en plein coeur de Paris. Débutez votre journée en pratiquant les postures, au rythme de votre enfant, au milieu des sculptures de Rodin. Ces séances, conçues pour les familles, proposent un moment de partage et de relaxation, avant la découverte du musée. Accessible dès 5 ans.

– 15h : Visite-atelier « mon jardin de sculptures » : Partez à la découverte du jardin du musée Rodin en compagnie d’une médiatrice. De la roseraie au jardin d’Orphée, des bosquets au grand bassin d’Ugolin, cette visite vous donne l’occasion de découvrir en famille la relation des sculptures de Rodin au jardin qui les entoure. En atelier, petits et grands pourront à leur tour imaginer leur propre jardin de sculptures. A partir de 6 ans.

– 16h30 : Visite-atelier « mon jardin de sculptures »

– 19h : Concert en famille « Et la musique, monsieur Rodin ? » par l’ensemble Hélios. Le quatuor vous raconte en notes et en mots l’amour de Rodin pour la musique.

Dimanche 28 août

Même programme, puis à 15h : Atelier d’Art Nature. Dans cet atelier conçu et animé par l’artiste Pierre Guilloteau, les visiteurs participent à une expérience de création collective en Art Nature. Accessible dès 6 ans accompagné d’un adulte.

Puis, même programme que le samedi à 16h30. Et pour le bon plan supplémentaire, notez que le pique-nique est autorisé sur les pelouses tout le week-end. Sinon, le café-restaurant l’Augustine a de quoi vous ravitailler quoi qu’il arrive.

Tarifs : gratuit pour les moins de 26 ans. Au-delà, le billet est à 14 euros.

Age recommandé : à partir de trois ans.

Site officiel

Visuel : affiche officielle du concert du 26 août du festival Toulon Plages 2022