Agenda des vernissages de la semaine du 4 mai

Comme chaque jeudi, la rédaction vous livre sa sélection de vernissages à venir. Laissez vous guider ce week-end et voyager entre réalité et virtuel.

L’artiste plasticienne Isabelle Lévénez est décédée le 19 octobre 2020, à l’âge de 50 ans. Tout au long de sa carrière, elle n’a cessé d’interroger la thématique du corps dans ses dessins, installations performatives et vidéos. Ses œuvres entremêlent réalité et fiction et mettent en exergue ses questionnements sur la place de l’individu dans son monde, sur la perception de son propre corps et celui de l’Autre. L’exposition I.L, hommage à Isabelle Lévénez présentée par la Galerie Isabelle Gounod jusqu’au 28 juin propose de replonger dans l’univers tout en tension et en dualité de l’artiste et de se laisser envouter par les formes coulantes de ses toiles.

Le vernissage aura lieu le samedi 7 mai à 16h. Plus d’informations ici.

Anna Pavlova, « Invasion »

Conçu à l’origine comme un projet environnemental, le projet « Invasion » d’Anna Pavlova prend un autre sens et s’impose avant tout comme une métaphore artistique des mois passés. Consciemment ou inconsciemment l’artiste retrancrit les agressions soudaines qui nous entourent dans la fragilité de la céramique, du verre et des pierres fines. Dans les Jardins du Palais Royal, Anna Pavlova livre une histoire poétique et engagée qui interroge sur « la nature de la nature », et l’invasion des hommes. L’exposition se tiendra du 8 mai au 4 juin 2022 mais il faudra attendre le 12 mai pour assister à son vernissage.

Plus d’informations ici.