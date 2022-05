Une remise en cause du droit à l’avortement aux Etats-Unis

Aux États-Unis, le droit à l’avortement est remis en cause par les juges de la cour suprême. Ce n’est pas la première fois que le pays de l’oncle Sam remet en cause ce droit, mais il s’agit aujourd’hui de l’une des plus grandes menaces depuis l’instauration du droit, il y a près de 50 ans.

En 1973, c’est la Cour suprême qui rend un jugement lors d’un procès ayant valeur de droit à l’avortement sur le territoire américain. Mais le droit en tant que tel à l’avortement n’existe pas aux États-Unis. L’avortement est légal, mais n’est pas défendu par une loi propre. Il se rapporte selon la Cour suprême à l’époque au IVe amendement. Ce dernier traitant du droit à la vie privée. La Cour suprême n’édite pas de loi, mais c’est à sa charge d’être le dernier recours judiciaire. Dans les faits, premièrement, on ne peut pas contredire une décision de la Cour suprême, deuxièmement, c’est la Cour suprême qui peut dire si une loi est en accord avec la constitution ou pas. En 1973 la Cour suprême se saisit d’un dossier : Roe V. Wade et décide de rattacher le droit à l’avortement au IVe amendement.

Le droit à l’avortement est donc très peu défendu d’un point de vue légal. Néanmoins, les États-Unis étant une fédération, l’on pourrait s’attendre à ce que des états refusent sa pratique. Dans la pratique actuelle, ils n’ont pas le droit, ils ont juste la possibilité d’adapter leurs lois pour leurs populations. L’avortement est donc par exemple plus complexe dans le Kentucky qu’en Californie, possible, mais avec un délai plus court ou des conditions plus difficiles.

La Cour suprême est composée de 9 juges. On les divise généralement entre conservateurs et progressistes, ils sont nommés à vie, sauf en cas de démission, par le président et soumis au vote du sénat américain. Actuellement, ils sont six dits conservateurs pour 3 progressistes. Aujourd’hui, le problème viens du juge Samuel Alito. Nommé par le président Bush fils, l’homme à écrit une note concernant son opinion sur un sujet traité par la Cour suprême actuellement. Le dossier en question : Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, traite d’une loi dans l’état du Mississippi datant de 2018 ayant vu une forte réduction du temps alloué pour l’avortement. L’affaire est portée devant la Cour suprême, Politico, un journal américain obtient la note du juge Alito.

Il y explique que le droit à l’avortement doit être jugé par les états et non par le gouvernement fédéral. Si sa décision était majoritaire, c’est-à-dire si 5 des 9 juges avaient la même opinion que lui, les états devraient décider de leurs propre lois sur ce sujet-là. Dans les faits, les états très conservateurs comme le Texas, l’Utah ou le Kentucky pourrait prendre la décision d’interdire l’avortement. Les états comme la Californie ou le Massachusetts ne sont que peu concernés par ses menaces. Par contre, ils risquent de voir des personnes venir pour pratiquer l’avortement sur leurs territoires.

At its core, Roe v. Wade recognizes the fundamental right to privacy.

When the right to privacy is attacked, anyone in our country may face a future where the government can interfere in their personal decisions.

Not just women. Anyone.

— Kamala Harris (@KamalaHarris) May 4, 2022