Agenda des vernissages de la semaine du 29 septembre

Il y en aura pour tous les goûts avec les nouvelles expositions de cette semaine !

Michaël Terraz à l’Imagerie – Du 2 octobre 2021 au 5 février 2022

Toujours fidèle à sa devise « créé avec le même sérieux qu’un enfant qui joue », Michaël Terraz nous emmène à nouveau dans son monde avec cette nouvelle exposition « Ratatouille et Ripopée ». Ce suisse aux talents multiples nous fait voyager dans son imaginaire au travers de films, de photographies, de dessins ou d’illustration.

Un artiste éclectique et mystérieux qui vous invite à la projection de ses deux films, « Le goût des choux de Bruxelles » et « L’Héritage » le samedi 2 octobre 2021 à l’occasion du vernissage de son exposition à l’Imagerie à Argenteuil à partir de 18h. Et, à 20h30 restez pour assister au concert de Fred Bürki.

Festival Magic Barbes – Les Héritières au FGO-Barbara – Du

Le Festival Magic Barbès a pour but de faire connaître toutes les richesses artistiques du 18ème arrondissement et cherche à faire renaître le goût de l’art. Cette nouvelle édition du Festival mettra les artistes féminines à l’honneur. Le thème de cette année : Les Héritières, une réflexion sur les notions de mémoire, d’héritage et de transmission.

Le 30 septembre, les festivités commenceront à 18h30 avec une table ronde « Attention cheffes d’œuvres » sur la place des femmes dans l’histoire de l’art. Puis à 19h30 rendez-vous pour un cocktail & vernissage de l’exposition « Musulmanes du monde ».

Corps en mouvement à la Chapelle Saint-Louis de la Salpêtrière – du 1er au 14 octobre 2021

Le vernissage de l’exposition monumentale « Corps en mouvement » se déroulera le jeudi 30 septembre. En investissant l’immense espace de la Chapelle Saint-Louis de la Salpêtrière, cette exposition propose aux visiteurs une expérience immersive et méditative. Entre performance, peinture gestuelle, calligraphie et installation suspendue, elle fait se rencontrer deux artistes français, Silvère Jarrosson et Yon Costes. Le corps, thème central de l’exposition, est aussi aborde à travers la question sur la convalescence par le mouvement et l’acceptation de l’accident.

Le 30 septembre, durant le vernissage, venez assister entre 18h et 19h à une table-ronde publique entre les artistes et le personnel soignant et entre 19h et 22h30 à une performance participative de Yon Costes.

Aterrir, la terre au centre au Centre d’art contemporain de la Ferme du Buisso – 2 octobre 2021 au 30 janvier 2022

Cette exposition réunit une quinzaine d’artistes autour d’une interrogation sur le soin et l’attention portée à la terre et sa culture. Les artistes aux médiums tous différents s’emparent de cette problématique et proposent leurs propres constats, évocations, esquisse ou mise en œuvre. De la peinture à la sculpture en passant par la vidéo ou la photographie, cette exposition multidisciplinaire est encrée dans une problématique primordiale et actuelle.

Métiers d’Art, Métiers Passion à la Halle au Blé d’Alençon – Du 1er au 3 octobre 2021



Créé en 2003, ce salon réunissait à l’origine une dizaine de passionnés. Aujourd’hui, ils sont près de 50 professionnels ! Ce salon gratuit confirme son succès et devient un rendez-vous incontournable des passionnés des métiers d’art. Dans une ambiance d’atelier, les professionnels travaillent devant les visiteurs pour faire découvrir leur métier : céramistes, créateurs, ébénistes, modiste, verrier et bien d’autres. Venez apprécier le savoir-faire de ces passionnés, à travers une présentation active et esthétique de leurs créations.

Visuel : affiche vernissage Michaël Terraz à l’Imagerie