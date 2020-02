Agenda des vernissages de la semaine du 20 février

Cette semaine, en plein Tournoi des Six Nations, les artistes aussi jouent collectif !

Au programme cette semaine, de la couleur, de la photographie, de la poésie …

Le deuxième volet de l’exposition Paysages/ Présages à Saint Denis

Deux ans après le premier volet, exposé à Quimperlé, le collectif Körper revient pour nous dévoiler la suite. Le paysage, thème développé depuis l’Antiquité, revêt à notre époque un autre sens, il s’agit d’un vecteur pour nous parler d’écologie et de la fragilité de l’environnement.

L’exposition est visible du 20 Février au 7 Mars, un vernissage est prévu le 20 Février à 18 h, ainsi qu’un finissage le 7 Mars à 18 h, au 6b à Saint Denis.

Plus d’informations ici.

L’exposition 1 M² à Rennes

« La seule contrainte est celle du format – 1m x 1m = 1m2 » ! Trente artistes exposent chacun une œuvre (tous supports et techniques confondus) du 20 Février au 6 Mars 2020 à l’Hôtel Dieu de Rennes. Le vernissage a lieu le 21 Février à partir de 19 h.

Plus d’informations ici.

L’exposition Le Valseur, le Stadiologiste, le Camargueur à Bordeaux

De jolis néologismes en guise de titre, c’est de bon augure pour la suite !

L’exposition réunie trois séries de photographies (Le Valseur, le Stadiologiste et le Camargueur) de Johann Bernard qui conversent avec un dessin de Julien Tardieu, une peinture de Charlie Devier et une sérigraphie de Tanguy Georges.

L’exposition est visible 22 février au 22 mars 2020 et le vernissage est prévu le 21 février 2020, à 19 h, au Monkey Mood, 11 rue Camille Sauvageau a? Bordeaux.

Plus d’informations ici.

L’exposition REPORT’Images à Brest

Il s’agit d’une immersion dans la photographie de presse à travers quatre-vingts clichés issus de dix reportages réalisés par des professionnels de l’image et des médias. C’est l’occasion d’échanger avec les dix photographes présentant leur travail.

Si le vernissage a lieu 21 février à 18 h 30, l’exposition est visible du 21 février au 31 mars 2020 au Club de la presse de Bretagne dans les Ateliers des Capucins, au 25 rue de Pontaniou.

Plus d’informations ici.

L’exposition Bright Side Of Life à Paris

L’exposition regroupe le travail d’Olga de Benoist, de Nathalie Kho et d’Olga Lalajelle et présente des photos, des peintures, des dessins, des poèmes … il y en a pour tous les goûts !

L’événement est organisé par le Club littéraire parisien White Phoenix Tales, il promet une journée festive et créative !

La journée de vernissage a lieu le samedi 22 février, de 11 h à 23 h, à l’Espace artistique La Curiosité situé au 1 rue de Feuillantines, Paris 5e.

Plus d’informations ici.

À Paris, l’exposition Substances : les yeux fermés

Cette année, l’exposition nous invite à un voyage sensoriel au cœur de la matière et de notre idée du réel. L’équipage est composé d’artistes différents : Alexander Deanesi, Neon Minuit, Medra, Joachim Romain, Tempo, Xkuz … Certains sont peintres, d’autres sculpteurs, ou encore photographes …

L’exposition est visible du 26 février au 07 mars 2020 et un vernissage est prévu le 26 février 2020 à partir de 18 h 30.

Plus d’informations ici.

Visuel : © Affiche 1M2