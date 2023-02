Agenda culturel de la semaine du 27 février

Danse, théâtre, concert, cinéma, exposition : un programme culturel riche pour accueillir le mois de mars !

Le Festival DañsFabrik à Brest

DañsFabrik, c’est une semaine réjouissante pour célébrer la danse partout dans la ville, en complicité avec les acteurs culturels brestois ! Pour cette 12 édition, « le Festival DañsFabrik poursuivra son exploration des questions écologiques au travers des corps et de l’Histoire, et de sa pluralité de récits : regarder le passé, interroger le présent et penser le futur par le mouvement ». Au programme : des spectacles, des rencontres, des conférences, des ateliers et du voguing ! Du mardi 28 février au samedi 4 mars, Toute la Culture sera sur place pour couvrir l’évènement !

Où ? À Brest (Le Quartz, La Carène, Le Cabaret Vauban, l’Atelier des Capucins, …)

Quand ? Du mardi 28 février au samedi 4 mars

José James en concert au New Morning

Indéniablement LE chanteur jazz de la génération hip-hop, José James revient en 2023 avec un hommage à l’une des icônes de son temps, la chanteuse et compositrice Erykah Badu, dans un projet intitulé « On & On : José James Sings Badu ». Cet artiste insaisissable et protéiforme donnera un concert ce jeudi 2 mars à Paris, au New Morning ! Un rendez-vous à ne pas manquer pour les fans de Funk, de Soul et de Jazz…

Où ? Au New Morning, Paris Xème

Quand ? Jeudi 2 mars – Ouverture des portes à 19h30, concert prévu à 20h 30

Le programme Mondes parallèles au Forum des images

Jusqu’au 24 mars 2023, continuez de suivre le lapin blanc au Forum des Images… Embarquez pour un voyage à travers le temps, la science et la fiction, en compagnie de guides hors pair ! Jonglant entre cinéma, bande dessinée et jeux vidéo, le programme de ce mois promet de vertigineuses sensations et réflexions abyssales… Pour retrouver le programme, suivez le lien !

Où ? Au Forum des Images, Paris Ier

Quand ? Jusqu’au 24 mars

Le Cabaret de curiosités de Valenciennes

Pour fêter ses 10 ans, le Cabaret de curiosités proposé par Le Phenix de Valenciennes, revient avec une édition intitulée Les temps modestes. L’illusion d’une radicalité des formes artistiques, d’un progrès de civilisation qui se déclinerait sur les plateaux des théâtres, a été remplacée aujourd’hui par une volonté de prendre soin des relations, aussi minces, fragiles et immédiates soient-elles. Du 26 février au 4 mars, ce Cabaret de curiosité se donne pour objectif de représenter ces modestes liens pour mieux savoir ce à quoi l’on tient, dans le refuge précieux et rare que sont les théâtres aujourd’hui, pour redéployer des imaginaires…

Où ? À Valenciennes et à Maubeuge

Quand ? Du mardi 28 février au samedi 4 mars

L’exposition hommage à Germaine Richier à Beaubourg

Germaine Richier est à l’honneur au Centre Pompidou, dans une vaste exposition rétrospective à découvrir du 1er mars au 12 juin 2023. Première artiste femme à être exposée au Centre Pompidou de son vivant, la sculptrice, formée à la tradition d’Auguste Rodin et d’Antoine Bourdelle, s’est affirmée comme profondément originale et radicale des années 1930 à sa disparition précoce en 1959. Cette rétrospective rassemble près de 200 œuvres (sculptures, gravures, dessins) pour retracer sa trajectoire artistique, en éclairant les grands thèmes qui ont nourrit sa pratique sculpturale (l’humain, l’animal, les mythes…).

.Où ? Au Centre Pompidou, Paris IVème

Quand ? Du mercredi 1er mars au lundi 12 juin 2023

© Affiche officielle du Festival DañsFabrik de Brest