Lyon : un nouveau 7ème ciel gourmand ?

Une louche de local, un zeste de bio, un saladier de fruits, des coupes et découpes de légumes, des centilitres de créativité, des décilitres de quête de produits sains, un brin de folie, des réflexions sur le devenir du bien manger passées au mixer, des solutions passées au blender… A Lyon, il vient de s’ouvrir la dernière conception du Paradis du Fruit.

On entre ?

Au commencement, était le fruit, ou plutôt les fruits. Les fruits aux chairs tendres, des fruits dont les jus sucrés éveillent les papilles et, dont les nectars ravissent les palais. Au commencement, c’était il y a 40 ans !

A l’époque, Claude LOUZON, glacier de cœur et de métier, se lançait dans l’aventure des fruits et des légumes ! Sa volonté : cultiver le plaisir… ! Comment ? Inviter les personnes gourmandes à des plaisirs sains d’une façon paradisiaque… Aussi, il demande à son ami Philippe STARCK de designer cette anti-chambre des délices…

Aujourd’hui : Lyon, le rose domine et accueille gaiement les visiteurs. Cependant, si ces derniers souhaitent un peu d’intimité, un espace de confidentialité leur ouvre ses portes…Il faut simplement demander. Le Paradis du fruit de Lyon conduit même au septième ciel…Pour cela, il suffit de suivre l’escalier et la légèreté des nuages…Au deuxième niveau, les gourmets s’évadent dans un décor…de jungle, et pour les plus curieux, au fond, au détour d’un pan de mur…se dresse un décor presque sensuel.

Le Paradis du fruit à Lyon est le plus grand du réseau. Oui, parce qu’il existe 26 Paradis du fruit en France…

Alors ici, que peut-on y savourer ? De tout …ou presque.

Des crevettes panko croustillantes, du Crispy de poulet, du camembert croustillant au sésame, du fish and chip, des pitas, des burgers vegans et non vegans…Et si on est intolérant ou allergique à un aliment ? Et si on est végétarien ? Et si…Ces questions ne se posent pas…Car ici, on demande et on trouve réponse à tout ! Et pour le petit déjeuner ? Dès 9 heures, pancakes, saumon, café, chocolats, confitures…fruits, jus de fruits sont présents pour commencer la journée. Le goûter offre des plaisirs délirants : des cornets d’amour surprise (chut à découvrir…) des doubles choco, des fondants cœurs coulants (et aussi sans gluten !) des nougatella. Bref, une opulence de chatteries. Quant au dîner, les menus réservent bien des surprises.

Pour les fans de cocktails, une carte entière leur est dédiée… alcoolisés ou non.

Ici, nous sommes immergées dans un lieu hétéroclite : petits et grands se croisent, se rencontrent et peuvent également admirer les impressionnants lustres de Murano, véritables œuvres d’art…en suspens.

Ici, on s’arrête, on découvre, on goûte, on se prélasse, on joue, on travaille. En fond de tableau du Paradis du fruit, le plaisir demeure avec un soupçon de charnel.

En conclusion, à Lyon, le Paradis du Fruit sait chérir ses Eve et ses Adam…

A savoir :

Le Paradis du Fruit fait partie du groupe DNA Paradis Group, créateur de concept et fabrique de patrons indépendants en les accompagnant dans la croissance. Les enseignes MISS KO Hanoie Ca Phê, James Bun et le Paradis du Fruit en font partie.

Le Paradis du Fruit 48-50 rue de la République-69002 Lyon

Horaires : 9h-Minuit-7 jours sur 7

Visuels : PVO