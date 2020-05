Jeu concours : le restaurant Sausalito vous offre un « Panier Week-end » pour 2 personnes

A la sortie de confinement, vous aurez certainement envie de flâner dans les rues et vous détendre en profitant (on l’espère) de quelques rayons de soleil. Pour augmenter votre dose de plaisir, Toute La Culture et le restaurant Sausalito (Paris 9ème) s’associent et vous font gagner un « Panier Week-end » pour deux personnes d’une valeur de 30€ à récupérer ce samedi directement au restaurant.

Un menu à partager sans modération

Ce week-end, au menu du panier week-end :

Dip-apéro à l’oignon confit, ail, estragon et focaccia au romarin

Carottes rôties, fêta et cerfeuil

Saumon aux agrumes, céleri-rave, raifort et persil

Carpaccio de magret de canard et nouilles asiatiques

Poire pochée infusée au Earl Grey, crumble et caramel beurre salé

Règles du jeu

Vous pouvez vous inscrire une fois en remplissant le formulaire ci-dessous. Le jeu a lieu du lundi 11 au vendredi 15 mai. Le tirage au sort aura lieu à 12h. Les gagnants seront contactés dans l’après-midi.

Le panier sera disponible dès le samedi et à récupérer directement au restaurant : 80 rue de Maubeuge, 75009 PARIS.

A noter les plats sont froids, vous n’avez donc aucun besoin de vous presser.

Ps : pour ceux qui le souhaitent,

Le restaurant Sausalito propose également des paniers solidaires d’un montant de 10€ à destination des hôpitaux de Paris.