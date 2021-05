Quelles pièces pour la nouvelle saison théâtrale à partir du 19 mai

C’est une véritable entrée de saison à laquelle nous assistons à partir du 19 mai, une saison riche et plurielle. Nous avons tenté d’en dresser une première sélection.

Les salles ont décidé d’ouvrir. Les directeurs de grandes salles tel l’Odeon de Stéphane Braunschweig comme ceux des plus minuscules lieux comme La petite loge dont on pourrait penser qu’une jauge à 35 % interdise une ouverture dans des conditions acceptables ouvrent et proposent une véritable programmation. L’effervescence muselée et invisible depuis si longtemps est là car les troupes n’ont pas cessé de répéter, de créer, de travailler en vue de la réouverture. Les lieux répondent présents à ce besoin de jouer. Au titre d’un nouveau quoi qu’il en coute cette fois adopté par les directeurs et directrices de salles guidés par l’amour du public et l’amour de l’art dramatique servi par des troupes qui trépignent de monter sur scène, le monde du théâtre s’ébroue et s’agite, inquiet sur sa rentabilité mais enthousiaste.

Seules ombres au tableau : La CGT qui porte des revendications qui concernent peu le secteur du spectacle vivant souhaite s’opposer à l’ouverture des grands théâtres nationaux. Par ailleurs, le public du Lucernaire et du théâtre de L’œuvre devra attendra septembre ; Benoit Lavigne leur directeur préfère rester fermé sous perfusion des aides publiques précisant dans un communiqué de presse : Nous ne voulons plus de fausses promesses et des espoirs déçus. On s’interroge.

Nous avons voulu annoncer quelques temps forts de cette saison courte qui démarrera le 19 mai pour se finir par la pause estivale laissant sa place aux festivals dont le festival d’Avignon qui aura bien lieu cette année. Notons à ce titre que le Mois Molière ouvrira pour sa 25ème édition en juin à Versailles avec en particulier Le roman de Monsieur Molière de Boulgakov mise en scène par Ronan Rivière

Les raisons de réserver sont nombreuses et variées : A l’Athénée-Théâtre Louis Jouvet dès le 26 mai un nouvel opus du cycle Beckett avec L’image avec Denis Lavant ; à La Cartoucherie de Vincennes, L’ÎLE D’OR KANEMU-JIMA, une création collective du Théâtre du Soleil en harmonie avec Hélène Cixous dirigée par Ariane Mnouchkine ; au Théâtre Ouvert, ancien Tarmac, après plusieurs mois de travaux, , Eric Elmosnino ouvre le feu le samedi 22 mai à 18h avec L’acteur fragile un texte que lui a écrit Mohamed El Khatib ; à l’Odéon Théâtre de l’Europe reprise de La Ménagerie de verre de Tennessee Williams, mise en scène Ivo van Hove avec Isabelle Huppert ; à la folie Théâtre la très attendue nouvelle création de Laetitita Lebacq : La Putain respectueuse de Jean Paul Sartre ; au Théâtre de belleville Point Cardinal de Léonor de Récondo / Sébastien Desjours ; au Théâtre de la bastille Que Faut-il dire aux hommes ? de Didier Ruiz ; à La villette le spectacle Earthbound de Johanna Faye / Saïdo Lehlouhen attendant la reprise du Peer Gynt de David Bobée, au Théâtre de la Cité Internationale le magnifique spectacle d’acrobaties Fractales de Fanny Soriano ; à la Comédie Saint-Michel l’hilarant texte de Remi De vos Trois Ruptures ; à La Montgolfière de Vaucresson reprise du réussi Pigments le vendredi 21 mai ; au Guichet Montparnasse Coup de Sifflet de François Rivière et Edwige Despres et Le Misanthrope à l’Elysée ! de Joséphine HAZARD et Robin EGLOFFE à partir du 23 mai ; au Funambule Montmartre pas moins de 5 spectacles dès le 19 mai ; aux Plateaux sauvages, une création théâtre et cirque autour de Frida Kahlo D’un lit l’autre ; au théâtre 13 Jardin la fresque théâtrale à la Broadway Rabelais.

Et plein d’autres spectacles à venir.