Le théâtre vivra !

Ils ne sont pas si nombreux, à Lyon comme ailleurs, à faire vivre des théâtres et surtout à continuer à garder espoir et la fidélité de leur public. La Comédie Odéon et son directeur, Julien Poncet, sont sur tous les fronts

Une salle mythique

La comédie Odéon est une salle bien connue des Lyonnais et bien au delà, elle fut pendant longtemps un cinéma très fréquenté qui ferma en 2009 et fut repris en 2012 en salle de spectacles, avec à sa tête Julien Poncet. 40 à 50 spectacles différents chaque année, 600 représentations, près de 60 000 spectateurs, 6 spectacles en tournée, la salle est l’un des hauts lieux de la culture lyonnaise avec une programmation éclectique : humour, enfants, one-man-show, chansons et toujours des pépites.

Alexis Michalik en invité presque permanent

L’auteur et metteur en scène, Alexis Michalik, dont on parle beaucoup grâce à la comédie musicale Les Producteurs, a presque table ouverte à Lyon. Porteur d’histoire, une chasse au trésor littéraire, y a fait salle comble pendant presque une année complète avant l’irruption du Covid. Actuellement, Intra Muros, une autre création du même Michalik, est jouée sans interruption jusqu’au 15 janvier. Un metteur en scène sur le retour donne des cours de théâtre en prison, il espère une grande affluence et avoir des nouveaux cachets. Hors, seulement deux prisonniers, un jeune chien fou et un plus âgé répondent à l’appel. Le cours commence…

Mis en scène incroyable, histoire extraordinaire, acteurs impeccables, l’œuvre de Michalik ne laisse jamais indifférent le spectateur. « Cette pièce rencontre un immense succès, raconte Julien Poncet, et les jeunes viennent en masse, sans doute car ils ont moins peur de la maladie ».

Julien Poncet le magicien

Directeur audacieux et novateur, Julien Poncet a souffert sans doute plus que les autres des différents confinements. Un théâtre fermé est un théâtre mort, pourrait être sa devise. Coincé loin de son art, il s’est lancé dans l’écriture « je me suis engouffré dedans comme un appel à la vie ». Suite à une commande d’un théâtre de Bruxelles, il écrit « Tout ça pour l’amour », comme un hymne à la vie. Il s’inspire de l’histoire d’amour vécue par Gabriel Russier pour écrire un seul en scène car « l’amour est essentiel à protéger ». Le public, comme un seul élève, assiste à un cours de littérature et, en réalité, découvre la vie de la personne sur scène ; un texte majeur sur l’amour pur et absolu. Texte ciselé, verbe savoureux et parfois fleuri interprété avec fougue et passion, « ce seule-en scène s’adresse à tous ceux qui ont adoré découvrir la littérature à l’adolescence pour ne plus la quitter… et ceux qui ont détesté ! » aime à expliquer Julien Poncet qui assure la mise en scène et la régie. Après un immense succès public à Bruxelles, la comédienne Edwige Baily y est pour beaucoup, la pièce sera jouée début janvier à Lyon et ensuite à Paris au théâtre du Petit Montparnasse.

Une soirée du 31 décembre pleine de surprises

A Lyon, chaque année, le 31 décembre est toujours le rendez-vous des amateurs de spectacles et c’est souvent l’occasion pour celles et ceux qui n’ont pas le temps de sortir de profiter d’une soirée magique.

La Comédie Odéon participe à cette grande aventure lyonnaise de fin d’année en proposant 4 spectacles à la suite en commençant par les enfants l’après-midi avec L’île aux trésors.

A 17 H, Le porteur d’histoire est de retour et il sera sans doute nécessaire de réserver. Alexis Michalik est encore à l’affiche à 19 H avec Intra muros.

Enfin, à 21 H, proposée avec un dîner, la comédie Et les enfants seront bien gardés : Trois comédiens virtuoses qui incarnent 12 personnages de trois générations dans une tornade folle et déjantée sur la famille. La famille moderne vient percuter la famille traditionnelle et tout s’emballe.

Ilan Levy

Comédie Odéon

6 rue Grolée

69002 Lyon

www.comedieodeon.com