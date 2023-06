Le Mariage de Figaro au Lucernaire

Les élèves de la promotion 2023 de l’école d’art dramatique du Lucernaire mis en scène par Philippe Person et Florence Le Corre défendent avec cœur et talent Le Mariage de Figaro, transformé sous la chirurgie de Person en une comédie enlevée, musicale et édifiante.

Un mariage festif et remuant

De Philippe Person, nous connaissions le génie de la mise en scène et de l’adaptation. On savait déjà de lui son expertise à couper d’un tiers un texte de théâtre. Une fois encore, il dégraisse, décape, époussète pour garder l’os de Beaumarchais : les joyeux quiproquos autour des jeux amoureux. Il conserve aussi la dimension politique de la pièce des Lumières : une critique de la société, et d’abord de la justice. Beaumarchais met ici en scène un semblant de procès, celui de Figaro qui ne peut rembourser sa dette à Marceline. Ce procès devient un moyen pour le comte de ruiner les fiançailles de Figaro et Suzanne.

Une sacrée troupe

Voulue par Philippe Person, l’École d’art dramatique du Lucernaire est un lieu de formation et de professionnalisation. Les vingt élèves choisis sur audition bénéficient d’une formation exigeante et c’est au terme de deux ans de formation que les élèves entament leur vie professionnelle. La dernière promotion défend ainsi cette année durant presque deux mois le Beaumarchais adapté par Person. Avec force. Les bonnes surprises sont nombreuses. Urielle Bourdelle interprète une Suzanne vivante et authentique. Marine Legros est espiègle et évanescente en Marcelline. Mateo Demurtas est un Figaro très méritant tandis que Jules Gardiennet sait déjà enrôler ses multiples talents d’acteur. Emma Dechamp, Nicolas Hardouin et Lauris Audat finissent de donner à la troupe une excellence de jeu et une dynamique qui fait le show. Un bravo appuyé à Era Malaj ; elle est formidable ;elle a déjà tout d’une grande.

Le public est ravi. Ce Mariage de Figaro est un très bon moment de théâtre dans la grande salle du Lucernaire. On notera avec gourmandise que cet été, il sera aussi possible de retrouver au OFF d’Avignon, le génie du couple Person Le Corre dans une adaptation brillante de Une maison de poupée d’Ibsen.

Le Mariage de Figaro

de Beaumarchais

au Lucernaire

lien de réservation

Visuel Affiche