Dans la tête de Daniel Mesguich

Un psychanalyste, Philippe Bouret, a consacré de longues heures à interviewer un grand homme de théâtre féru de psychanalyse, Daniel Mesguich. Le verbatim de cet échange est un magnifique témoignage de théâtre et d’humanité.

Daniel Mesguich est l’une des figures les plus marquantes du monde du théâtre et du cinéma en France. Daniel Mesguich est un acteur et metteur en scène français né en 1952. Il a joué dans de nombreuses productions théâtrales, ainsi que dans des films et des séries télévisées. Il est également connu pour sa passion pour le théâtre classique et a adapté et mis en scène plusieurs pièces de Molière, Shakespeare et autres grands dramaturges. Mesguich est par ailleurs professeur d’art dramatique et a dirigé plusieurs écoles de théâtre prestigieuses en France.

Le futur antérieur

Mesguich explique : Le théâtre est rayonnement sans bornes, éternellement infini dans tous les univers, mais ce rayonnement est éphémère. Il vise à l’éternité, mais ne dure chaque fois que deux heures, c’est-à-dire à peu près zéro seconde… Rien ne persiste, pas de traces, rien ne reste. La seule chose ineffaçable, absolument ineffaçable… c’est le futur antérieur. C’est que ça aura eu lieu… Oui, comme la vie.

Aussi, c’est l’amour du théâtre par ce qu’il fut et par ceux qui l’ont fait que Mesguich clame ; il convoque ceux-là dans un succulent néologisme, les audres. On retrouve ainsi deux puissants biais de sa pensée, déjà repéré dans Estuaires son dernier livre. D’abord un besoin quasi obsessionnel à détricoter son art dans une dissection fine qui ne se refuse le niveau le plus microscopique. Ensuite un désir et une impérieuse nécessité d’intercaler son travail entre les couches de sédimentations successives des représentations anciennes et de celles des générations futures.

Une contributive humilité

Ainsi, il crée au milieu de spectres. On y découvre un Daniel Mesguich qui s’efforce à l’humilité pour enseigner. Et puisque l’envie à peine secrète de l’artiste réside dans la transmission, ce recueil d’échange est un incontournable, édifiant, surprenant parfois et aux multiples curiosités.

Daniel Mesguich, Le spectre du théâtre. Dialogue avec Philippe Bouret Paris, Bouquins, coll. “Essais”, 2023 EAN : 9782382923979 286 pages Prix : 20 EUR