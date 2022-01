Belles Amies au Roi René. Une si proche histoire d’amitié

Anne Cardona et Caroline Delaunay, deux comédiennes formidables, défendent au Théâtre du Roi René un texte sur l’amitié. Entre fascination et haine, deux femmes s’affrontent sur scène. Tout en finesse.

Gabrielle et Agathe, amies que tout semble opposer se retrouvent par hasard. Depuis longtemps elles s’étaient perdues de vue et les voila abonnées à la même piscine, aux mêmes bains, aux mêmes vestiaires. Dans le vestiaire, justement, endroit propice à toutes les pudeurs et exhibitions, qu’entre confidences et complexes, nudité et rivalité, la peintre inconnue et la publicitaire de renom vont essayer de reconstruire une amitié brisée tragiquement. Mais les griefs d’hier se sont inscrit pour toujours. L’amitié entre ces deux femmes, en ce qu’elle parle de chacune individuellement, comme réfléchie par un miroir que chacune tend à l’autre, devient l’endroit de l’échange et des confidences. Elle héberge aussi les jalousies et les rancœurs

Ces deux femmes finiront par se dévoiler trop et se glisser vers une dangereuse confrontation qui ne les laissera pas indemnes. La pièce reconstitue l’ambiguïté des sentiments et sa force. La scénographie peut être trop chargée réussit à restituer la tension et sa pente, aussi l’hubris du choc des rancœurs et des amours propres. Une pièce proche de nous à découvrir jusqu’au 20 février.

Belles Amies

Auteur : Anne Cardona

Artistes : Anne Cardona, Caroline Delaunay

Metteur en scène : Renato Ribeiro

Théâtre du Roi René, 12 Rue Edouard Lockroy – 75011 Paris – 01 47 00 43 55

Du 02 décembre au 20 février 2022

Durée du spectacle: 1h20

Visuel Affiche