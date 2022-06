Avignon OFF 2022 : Au théâtre des Etoiles la pièce On vous rappellera veut nous instruire par le rire

Cette année le théâtre des Etoiles au OFF d’Avignon programme deux pièces étonnantes qui se veulent des docu-fiction pédagogiques sous forme de comédie, des webinaires scénarisés. Le Veto Show de Carole CK parle du métier de vétérinaire tandis que On vous rappellera racontent les coulisses du recrutement. Thierry Bismuth, l’auteur de On vous rappellera a accepté de répondre à nos questions.

Le principe du théâtre documentaire réside dans la présentation d’un sujet précis par son essentiel. On y vise une prise de conscience par le réalisme mais la fiction demeure. On renonce à une trop grande authenticité qui serait intimidante de sorte que le décalage de la théâtralité garantit la performance didactique. On vous rappellera de Thierry Bismuth se situe entre le théâtre documentaire et le MOQ.

Toutelaculture : Racontez-nous la genèse de votre pièce.

Thierry Bismuth : Avant d’être l’histoire d’une pièce, On vous rappellera c’est l’histoire d’une entreprise. J’ai créé Odyssée RH il y a 12 ans avec pour mission de casser les travers du recrutement : la discrimination, la recherche du mouton à 5 pattes, les biais humain qui perturbent la bonne sélection des candidats, le sentiment faux et injuste que les recruteurs ont le dessus sur les candidats. Au quotidien, dans l’exercice de mon métier, je questionne toutes ses fausses ou vraies croyances, toutes ces pratiques qui ont 50 ans d’âge. Je les contredis.

Cependant il est une chose de le faire pour nos clients et une autre de leur apprendre à le faire pour eux-mêmes. Aussi, parallèlement à notre stricte métier de recruteur, nous formons les recruteurs à voir leur fonction autrement. J’ai écrit cette docu-fiction pour accompagner mon projet ; j’y témoigne de ma pratique auprès des entreprises mais aussi des opérationnels et bien sur des candidats.

Dans la pièce le directeur général est une caricature évidemment mais il dessine à gros traits un personnage où beaucoup de directeurs se reconnaîtront. De la même faon on croise une RH désabusée, un candidat au profit idéal mais à la motivation défaillante. Ou cet autre candidat dont personne ne veut et qui se révèle un candidat idéal. Pensez à un maestro de violon qui joue dans le métro sans que personne n’y prête attention alors que tous ces concerts sont plein à craquer.

Effectivement, nous avons vu la pièce lors d’une présentation devant des professionnels du recrutement et l’écoute était appliquée et la pièce fut abondamment discutée. Le pari semble gagné et la pièce constitue une farce sociale édifiante dont on ne sort pas indemne.

Tout à fait. Il ne s’agit pas seulement de rire ou de se moquer. Il s’agit aussi d’enseigner. Enseigner ce que l’on peut se permettre quand on rédige le cahier des charges d’un poste à pourvoir. Enseigner à séduire et pas seulement à sélectionner. Enseigner les questions que l’on pose et celle que l’on devrait poser. Se sortir des pièges du recrutement lorsqu’on recherche un job. Je ne sais pas si je peux dire que cette pièce est la plus instructive que je connaisse en matière de recrutement ou si c’est cette formation qui est la plus drôle que je connaisse en matière de recrutement mais elle serait un échec si elle n’était pas un peu l’un et l’autre à la fois.

Ce sont majoritairement des consultants de Odyssée RH qui sont sur scène ?

Oui. Nous avons fait appel à de vrais comédiens pour consolider notre travail mais ce sont majoritairement des consultants de Odyssée RH qui montent sur scène de sorte que l’écriture de la pièce que nous répétons depuis janvier est grosse d’une écriture plateau menée au sein de pros du recrutement. Dans cette comédie burlesque demeure un fond de pratique enseigné par de vrais professionnels. Il fallait en effet respecter et rendre compte des postures, des tournures de phrases, des intentions et des pensées. Et puis des recruteurs qui se moquent d’eux même apportent une humanité à la pièce!

On vous rappellera, de Bismuth Thierry. Avec Germain Alexandre, Dupuy Lucile, Belaroui Saliha, Kruch Stéphanie, DRS, Le Moigne-Maufroy Aurélie, Seddi Soraya, Clouard Cedric, Grange Virginie, Guerand Gérard, Amsellem Johana, Dauphin Pascal Christophe. Mise en en scène : Lavalle Christophe, du 7 au 30 Juillet à 14H10, Théâtre Les Etoiles, 54 rue Guillaume Puy, 84000 Avignon. Durée 1H15

visuel : affiche