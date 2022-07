Avignon OFF 2022 : « Mr Moon », un rêve éveillé

Bien plus qu’un cabaret, la famille Moon vous invite à un voyage musical, dont personne ne connaît l’issue. Ne soyez pas effrayés par leur apparence, l’étrangeté de leurs manières, leurs propos décousus…, c’est ce qui fait tout le charme et la poésie de leur univers surréaliste. Un rêve éveillé à vivre à la Scierie, pendant le festival OFF d’Avignon.

L’histoire du cabaret de Mr. Moon remonte à des temps immémoriaux : l’année 2019…

La légende raconte qu’il a été fondé par Mr. et Mrs. Moon. Ce couple n’avait et n’a toujours nulle part où aller. Il a été chassé de chaque ville et village où il a voulu poser ses valises. Il a été chassé parce que les gens ont eu peur de leurs différences.

Marginalisés, oubliés…, Mr. et Mrs. Moon ont décidé de réunir au sein de leur famille toutes celles et tous ceux que le monde rejetait. Et c’est ainsi qu’est né le cabaret Moon.

Il faut bien avouer que cette famille regorge de surprenants talents : saltimbanques, clowns, mimes, danseurs, musiciens, chanteurs… Tous les arts sont mis à l’honneur dans un spectacle qui n’a aucune limite, hormis celle de notre imagination, un spectacle qui ne répond à aucun code et qui laisse vagabonder au gré de ses envies son esprit créatif et artistique.

De place en place, de théâtre en théâtre, de cabaret en cabaret, de festival en festival, le cabaret Moon s’invite dans des lieux tantôt inattendus, tantôt classiques. On ne sait quelle forme il prendra. Chaque escale est une occasion pour découvrir de nouveaux paysages, rencontrer d’autres publics et agrandir la famille Moon. Selon l’endroit où vous rencontrerez cette dernière, vous ne croiserez pas forcément les mêmes membres. Les représentations s’enchaînent, mais ne se ressemblent pas, puisque la distribution varie en fonction des lieux, des rencontres, de la disponibilité des artistes et des sensibilités.

À Avignon, vous aurez l’immense honneur de rencontrer Mr. et Mrs. Moon en personne. Ils sont comme le jour et la nuit. Mrs. Moon est une grande femme élancée, perchée sur des talons vertigineux, à la démarche saccadée, souffrant sans doute d’une profonde léthargie, que l’on ressent dans ses chansons décalées aux envolées lyriques. Quant à Mr. Moon, il est petit, aime parler de la création du monde au grand dam de certains et improviser des morceaux à la flûte selon ses envies.

À leurs côtés, leurs enfants terribles : l’espiègle Estrellita, alias Sélène, qui joue les meneuses de revue, tout en sachant jamais quel chemin emprunté, que ce soit dans la vie ou sur scène. Libertaire et sans gêne, elle est un trublion aux multiples talents. Elle est à la fois clown, mime, marionnettiste, joueuse de scie musicale, chanteuse… Elle est l’exact opposé de Straminsky, un acrobate maladroit qui cherche à se faire discret pour mieux attirer l’attention des siens et des autres. Gunga, lui, n’en a que faire de l’attention des autres. Il préfère jouer des percussions et ronchonner dans son coin, tout en jettant un oeil aux facéties de sa famille, famille dont certains cachent bien leur jeu. Catalina est en effet une femme mystérieuse, toute de rouge vêtue, jouant d’un violoncelle sans caisse de résonnance. Bombini joue des cuivres et de la guitare avec brio, sous l’apparence d’un doux rêveur… Et comme dans toute tribu, il y a les nouveaux venus, ceux qui jouent avec les autres, tout en les observant, à savoir : le Cuarteto del Viento Florido, composé de Diana, Flor, Regina Lopez et Yessica.

Malgré leurs différences, leurs divergences et les tragédies qu’ils ont vécu, mais dont nous ignorons tout, ces artistes parviennent à travailler harmonieusement au sein de leur famille de coeur, défendant par monts et par vaux le spectacle vivant et la création artistique.

Ne soyez pas effrayés par leur apparence. Ils ont beau avoir le visage grimé de blanc, parsemé de noir et de rose, comme lors des défilés de la fête des morts au Mexique, ils ne mordent pas, bien au contraire… Ils nous invitent à vivre un rêve éveillé, dans un univers étrangement délicieux, aussi dérangeant que captivant, comme le parc d’amusement Phantasma créé par le fantôme de l’opéra sur Coney Island dans la comédie musicale Love Never Dies ou l’album Imaginaerum du groupe Nightwish. Et comme tous les rêves, celui-ci se termine bien trop tôt…

Mr. Moon, spectacle musical mis en scène par Éva Schumacher, composé par Snowapple, interprété par Santiago Baculima, Matteo Cerboncini, Cynthia Martinez, Gregg Moore, Alberto Perez, Alan Gunga Purves, Laurien Schreuder, Nora Tinholt, Osito Moro Von Ropi, Flor Gutíerrez, Yessica Hernández, Regina López, Diana Martínez, du 17 au 28 juillet 2022, à 18h, à la Scierie, dans le Hangar, dans le cadre du festival OFF d’Avignon 2022. Relâche les 21 et 22 juillet 2022. Durée : 55 minutes.

Visuels : © Affiche officielle et tous droits réservés à Julie Cherki, Arsenio Karster et Wiebrig Krakau pour les photos.