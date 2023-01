Victoria Pianasso, l’art de rire au Théâtre du Marais

L’humoriste Victoria Pianasso offre une parenthèse ébouriffante à ceux qui se pressent sur les bancs du Théâtre du Marais, tous les dimanches à 17h30. Mis en scène par Yohann Lavéant, son spectacle « Reste Simple » mêle stand up, sketchs et chansons, pour une proposition qui dépote, sans se prendre au sérieux.

Par Karine Desalle

C’est qu’il y a de la matière brute, sincère, une gourmandise de sa part avec un enthousiasme palpable, à explorer le chant, la danse et les blagues. Et ce n’est pas une simple démonstration de talent, pour cette brunette sur ressorts. Délicieusement hyperactive, bien dans sa peau, libre dans son corps, on sent d’ailleurs qu’elle avance sur la pointe des pieds, réfrène des envies, et ne souhaite pas trop envoyer du lourd, pour son premier « Seule en scène »… Comme si, pour ne pas effrayer le public, elle égrenait ses perles et réservait d’autres surprises pour les shows suivants. Tout est amené finement, dessiné avec nuance, pour faire rire et ne pas blesser.

Victoria débute à Vivre FM

Lancée par ses « chansons retournées », des parodies musicales à la radio dans l’émission hebdomadaire “C’est Meilleur à Plusieurs” sur Vivre FM, radio dédiée au handicap, on tombe rapidement sous le charme de ses caricatures, du trait noirci des anecdotes de la vie quotidienne, ainsi les automobilistes hystériques qu’elle croque avec affection, ou les relations intrafamiliales, dans lesquels on se reconnaît souvent.

Un coup de cœur dont la trajectoire est à suivre, et qui mériterait plus de lumière pour gagner en confiance, et s’ancrer sur le long terme. Victoria Pianasso a vraisemblablement pris un risque pertinent, lorsqu’après 5 ans en école de commerce, dont un an à Buenos Aires, un an à New York, et un job en évènementiel, elle a décidé de faire une croix sur sa carrière en entreprise. On suivra son parcours du regard, dans les années qui viennent, jusqu’à ce qu’elle loue Bercy. Il semble évident qu’elle en a encore sous le pied, et que l’avenir nous donnera raison !

Pour Tout public, à partir de 13 ans au Théâtre du Marais, 37, rue Volta,75003 Paris. Durée : 01h10

Visuel : Victoria Pianasso