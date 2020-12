U2 All That You Can’t Leave Behin : Une édition Super Deluxe pour le 20e anniversaire !

« Beautiful Day », « Stuck in a Moment You Can’t Get Out Of », « Elevation » et « Walk On »…..Des tubes et quels tubes ! A l’occasion d’une luxueuse réédition 5CD, retour sur l’album qui fût classé n °1 dans 35 pays à sa sortie en 2000.

On ne présente plus U2 groupe phare des 80’s, tant sa réputation mythique rayonne de par le monde. Quarante cinq ans d’activité et plus de 200 millions d’albums écoulés, le quatuor irlandais impose le respect. Enchaînant concerts sur tournées marathon, albums étonnants sur disques pas toujours à la hauteur notamment dans les 90’s, la bande à Bono a toujours su tenir le haut du pavé. En quatre décennies, Bono (chant) The Edge (guitares), Adam Clayton (basse) et Larry Mullen Jr. (batterie) se sont bâtis une réputation d’artisans pour faire de leur rêve de jeunesse cette formidable machine rock mélodique qui enflamme aussi bien les ondes FM que des stades plein à craquer. Alors un 20 ans plus tard, qu’en est il ? A la première réécoute, non seulement les singles « « Beautiful Day », « Elevation » ou « Wlak on » sont là indémodables mais c’est bel et bien l’album tout entier qui a su résister à l’épreuve du temps. Après un passage à vide dans les 90’s avec Zooropa (1993) et Pop (1997), le quatuor revient ici à un son échafaudé essentiellement autour de la guitare, de la basse et de la batterie. Pour la production, les irlandais ont de nouveau fait appel à Brian Eno et Daniel Lanois, qui avaient produit « The Unforgettable Fire », « The Joshua Tree » et « Achtung Baby ». Ensemble, ils se mettent à l’ouvrage sur le projet « U2000 », titre choisi temporairement lors de la tournée PopMart. Rebaptisé All That You Can’t Leave Behin, ce projet qui s’étalera sur près de 2 ans rappelle quelque part le concept The Joshua Tree, soit une production à la fois intelligente et artisanale,avec ces petites surprises dans les arrangements, ces multiples rebondissements auditifs initiés à renfort de petits détails et autres astuces sonores. Cet album représente une vraie rupture de style avec le précèdent « Pop ». Les singles et les compositions sont inspirées, tel « Beautiful Day » hymne imparable qui soulève les foules en concert, le gospel « Stuck in a Moment You Can’t Get Out Of » (qui évoque le suicide de leur ami Michael Hutchence ex-NXS), « Elevation » avec son gimmick de guitare identifiable et les hululements de Bono en ouverture. Les titres s’enchainent de manière fluide, captent l’attention à travers des textes chargés d’émotion tel « Walk On » . Ajoutons que « Wild Honey », reste une de leur meilleures chanson pop jamais écrite à ce jour. De leur côté, Daniel Lanois et Brian Eno ont su sculpter et refaçonner le son originel de U2 et ainsi réussi à construire un nouveau « classique ». Ces enregistrements témoignent une fois de plus du génie musical de U2 et démontrent pourquoi ce groupe est l’une des formations les plus importantes de tout les temps.

Ces jours ci, le label Universal réédite All That You Can’t Leave Behin dans une édition spéciale anniversaire remastérisée. L’édition Super Deluxe comprend cinq CD dont l’album, des faces B et des démos, deux CD de Elevation et le ‘’ Live from the Fleet Center » enregistré à Boston en 2001. Cerise sur le gâteau, on trouve un livre « Walk On: A Travelogue d’Anton Corbijn (qui signe la photo de la pochette prise dans le hall de l’aéroport Roissy Charles de Gaules), un livret grand format et une affiche. Un beau cadeau pour les fêtes de fin d’année.

Jean-Christophe Mary

« All That You Can’t Leave Behin » (Universal)

CD 1 : All That You Can’t Leave Behin



Beautiful Day

Stuck in a Moment You Can’t Get Out Of

Elevation

Walk On

Kite

In A Little While

Wild Honey

Peace on Earth

When I Look at the World

New York

Grace

The Ground Beneath Her Feet

CD 2: B-Sides and Demos:

Levitate (05:09)

Summer Rain (04:07)

Stateless (04:07)

Always (03:48)

Love You Like Mad (04:18)

Big Girls Are Best (03:36)

Don’t Take Your Guns to Town (04:13)

Stuck in a Moment You Can’t Get Out Of (Acoustic) (03:44)

Flower Child (04:55)

CDs 3 and 4: Live from Boston 2001

Elevation (Live from the Fleet Center, Boston, 2001) (05:09)

Beautiful Day (Live from the Fleet Center, Boston, 2001) (04:43)

Until the End of the World (Live from the Fleet Center, Boston, 2001) (05:15)

Stuck in a Moment You Can’t Get Out Of (Live from the Fleet Center, Boston, 2001) (05:40)

Kite (Live from the Fleet Center, Boston, 2001) (05:25)

Gone (Live from the Fleet Center, Boston, 2001) (04:55)

New York (Live from the Fleet Center, Boston, 2001) (05:51)

I Will Follow (Live from the Fleet Center, Boston, 2001) (05:59)

Sunday Bloody Sunday (Live from the Fleet Center, Boston, 2001) (07:23)

In A Little While (Live from the Fleet Center, Boston, 2001) (06:54)

Desire (Live from the Fleet Center, Boston, 2001) (03:06)

Stay (Faraway, So Close!) (Live from the Fleet Center, Boston, 2001) (04:50)

Bad (Live from the Fleet Center, Boston, 2001) (06:22)

Where the Streets Have No Name (Live from the Fleet Center, Boston, 2001) (06:31)

Bullet the Blue Sky (Live from the Fleet Center, Boston, 2001) (06:18)

With or Without You (Live from the Fleet Center, Boston, 2001) (05:31)

The Fly (Live from the Fleet Center, Boston, 2001) (07:55)

Wake Up Dead Man (Live from the Fleet Center, Boston, 2001) (01:25)

Walk On (Live from the Fleet Center, Boston, 2001) (06:38)

CD 5: Remixes:

Elevation (Paul Van Dyk Remix) (07:56)

Elevation (Influx Remix) (04:03)

New York (Carnegie’s Deli Remix) (07:05)

New York (Superman Kicks Ativan Remix) (07:31)

Beautiful Day (Quincey & Sonance Remix) (07:56)

Beautiful Day (The Perfecto Mix) (07:50)

In A Little While (Nightmares on Wax Remix) (05:15)

Walk On (Wyclef Jean Remix) (04:43)

When I Look at the World (Picante Remix) (05:14)

Elevation (Escalation Mix) (07:05)

Elevation (Quincey & Sonance Remix) (06:55)