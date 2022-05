The Police « Around The World » et « Greatest Hits » : Retour sur l’ascension vertigineuse d’un trio mythique des 80’s !!

Ces jours-ci, The Police est sous les feux de l’actualité : un DVD qui retrace l’ascension du trio mythique et « Greatest Hits qui rassemble lui 16 singles incontournables.

The Police Around The World

Ce Documentaire ressuscite le trio iconique britannique à partir d’un savant d’archives inédites, de musiques et vidéos captées au cours d ele première tournée mondiale du groupe.

« Roxanne, So Lonely, Message in a Bottle, Can’t Stand Losing You. …. Ces titres légendaires qui ont fait le tour du monde ont été écrits par trois jeunes britanniques. Ils s’appelaient The police. En quelques mois, Roxanne, chanson qui traite de la prostitution sera l’allumette qui mettra le feu aux de poudres. Au départ, le trio n’avait qu’une ambition : faire un punk rock qui lui ressemblait, une musique à des années lumières de l’univers MTV. Et puis d’un seul coup, voilà que grâce à cette chanson tout leur échappe. Qui aurait pu prévoir en 1979 qu’un groupe punk comme The Police se retrouverait à la tête des charts ? Reste qu’avec leurs textes sociétaux qui vont cristalliser le mal de vivre de toute une génération, Sting reste l’un des meilleurs songwriters rock de ces 40 dernières années. Ce documentaire suit l’ascension vertigineuse du trio au cours de leur toute première tournée en 1979 et 1980. Grace à un montage habile et rythmé réduit à 82 minutes, ce film est autant le portait d’un groupe devenu mythique que le témoignage d’une époque disparue. On suit le trio en tournée à travers les Etats-Unis, entassé à l’arrière d’une camionnette pour donner des concerts dans des petits clubs, tournée US, tournée parfois rocambolesque qui va planter les graines de leur succès futur. Andy Summers commente : « Comme Napoléon, nous voulions conquérir le monde. Nous étions jeunes et affamés. Dans la ferveur du moment, nous aons décidé de faire le tour du monde et de filmer toute l’aventure. Aucun groupe, de rock du moins, n’avait fait cela. Nous avions tout juste la popularité pour être programmés dans le monde entier ». Témoin de cette belle ascension vers la gloire, la caméra filme à tour de bras. Pas seulement les inévitables scènes de live ou dans les backstages, mais montre aussi les balances avant un concert, les sessions d’enregistrements, les apparitions promotionnelles chez les disquaires. On apprécie particulièrement certains temps forts du DVD comme ceux où Sting, Andy Summers et Stewart Copeland explorent le japon, Hong Kong, l’Australie, l’Inde, l’Egypte, la Grèce, la France, l’Amérique du Sud et les Etats-Unis. Des images émouvantes où trois jeunes musiciens découvrent et commentent les monuments historiques des pays visités, déguste les cuisines locales et tissent un lien intime avec les fans. La narration et le ton humoristique collent parfaitement à ces images restaurées, celle des 80’s. Certaines versions live totalement inédites mélangent astucieusement les voix et les musiques du groupe, pour un résultat étonnant. La bande originale contient des extraits de titres rares sur scène, ainsi que des versions alternatives des grands classiques du groupe. En bonus, on retiendra ces 4 titres live intégraux qui donnent un bel aperçu de la vitalité du groupe à cette époque. Avec ses 6 Grammy Awards, 2 Brit Awards et une intronisation au Rock and Roll Hall of Fame en 2003, The Police demeure l’un des groupes importants du 20eme siècle. La preuve aujourd’hui par ce témoignage authentique et magnifique.

Jean-Christophe Mary

Documentaire The Police « Around The World »

1 CD 12 titres

1 DVD & Blu&Blu-Ray. Durée 82 min

Avec Sting, Andy Summers, Stewart Copeland

The Police Greatest Hits

Dans le sillage du DVD The Police Around The World-Restored & Expanded, Polydor réédite « Greatest Hits » la première rétrospective de deux CD jamais assemblée sur le groupe. Une double compilation qui met en lumière la plupart des plus grands succès du groupe, notamment « Every Little Thing She Does Is Magic », « Message in a Bottle », « Roxanne », « Walking on the Moon » et « Wrapped around your finger. » L’auditeur retrouvera le magnifique « Don’t Stand So Close to Me » et une flopée d’incontournables parmi lesquels « So Lonely » d’Outlandos d’Amour, « The Bed’s Too Big Without You » de Reggatta de Blanc et « Synchronicity II » ainsi que « Tea in the Sahara » de Synchronicity. Si quelques singles manquent à l’appel ici, en particulier « Bring on the Night », « Fall Out » et « Secret Journey », la bonne nouvelle c’est que les 16 essentiels du trio se trouvent sur The Police Greatest Hits. Qu’on se le dise.

The Police Greatest Hits (Polydor)

