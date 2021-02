Steven Wilson « The Future Bites » : Un virage synth pop accrocheur !

Il y a les étoiles lumineuses du rock et il y a …ses planètes cachées. Steven Wilson fait parties de celles-là. Peu connu du grand public, peu importe. Car pour nous faire rêver, les étoiles doivent être inaccessibles. En attendant, un succès public annoncé revenons sur son étonnant « The Future Bites ».

Que serait la pop sans le renouvellement de la mélodie, sans cette recherche perpétuelle à faire évoluer le son, les harmonies, les arrangements, bref pour faire sonner la musique différemment ? Ainsi Steven Wilson (la tête pensante du groupe prog rock britannique Porcupine Tree ) travaille à la manière des musiciens des 70’s. Lui est plus préoccupé par la création d’une belle toile sonore dans la lignée des concepts albums que faisaient les groupes rock progressif, les Franck Zappa, Pink Floyd, Genesis, King Crimson et Marillion que par la course au tube. Sauf que cette fois, Steven Wilson change de concept. Ainsi « The Future Bites » est un magnifique exercice de style electro pop dans plus proche de l’esprit des groupes synth pop des 80’s, les Human League, Kraftwerk Talk, Talk Giorgio Moroder. Une fois n’est pas coutume, on imagine le guitariste assis derrière son ordinateur entouré de claviers, de boites à rythmes à composer cette bande son onirique, un peu à la manière d’un DJ. Ici peu de refrains à chanter sous la douche hormis l’excellent tube pop « 12 Things I Forgot ».

En revanche, vous devriez vite tomber sous le charme d’une superbe cathédrale sonore aux nappes de synthés aquatiques dans l’esprit Pink Floyd (« King Ghost, Man Of The People)»), de constructions funky aiguisées qui rappellent Prince (« Eminent Sleaze ») , de titres électro trip hop hypnotiques, entrelacés de chœurs féminins, de chants gospels, avec ces basses mises bien en avant (« Personnal Shopper », « Man Of The People »). Du planant à l’adrénaline, de la fureur à l’élégance, la magie opère de bout de bout grâce à ces voix de têtes haut perchées, ses guitares vrombissantes, ces synthés vintage d’un autre temps, (« Follow Me »). Entre moments d’accalmie et montées d’adrénaline, Steven Wilson réalise une prouesse : celle de nous accrocher avec des chansons pop dotées d’une forte personnalité electro et qui n’ont de cesse de nous accrocher toujours et encore, au fil des écoutes. A consommer sans aucune modération.

Steven Wilson « The Future Bites » (Caroline International)