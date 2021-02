Bruce Springsteen La Totale : la carrière du Boss décryptée au fil de ses 332 chansons

Bruce Springsteen occupe une place de choix dans le panthéon de la musique du XXe et du XXIe siècle. En cinq décennies, il aura élargi les frontières du rock’n’roll et surtout aura émancipé l’écriture rock comme personne ne l’avait fait avant lui.

Depuis le début des 70’s, Bruce Springsteen chante son Amérique à lui, celle des « blue collars », des routards et des cœurs brisés. Au fil des titres et des albums il raconte son enfance dans le New Jersey, ses joies et ses frustrations, mais aussi l’amour, la beauté des femmes, les voitures, la vitesse, les grands espaces, la liberté. « Born To Run, Thunder Road, Born In The USA, The River ou Streets Of Philadelphia », ces hymnes en forme de brûlots en témoignent. Avec plusieurs millions d’albums vendus dans le monde, le « Boss » est entré dans le cercle des plus grands chanteurs de tous les temps.

Ce pavé de 672 pages est une immersion au coeur de la création du chanteur révélée et expliquée à partir d’anecdotes étonnantes sur l’origine des compositions, l’interprétation des textes, mais aussi d’entretiens avec les producteurs, d’ingénieurs du son et de musiciens qui ont travaillé avec lui, l’ont accompagné en studio. Depuis « Blinded By The Light » sur « Greetings From Asbury Park, N.J. » (1973) jusqu’à « Moonlight Motel » sur « Western Stars » (2019), chaque chanson est analysée en profondeur. Philippe Margotin (romancier, chroniqueur) et Jean-Michel Guesdon (éditeur, producteur) ouvrent la boite de pandore et livrent ici tous ses secrets de fabrication. « Born to run, Darkness on the edge of town ou Nebraska, les auteurs reviennent sur la genèse des chansons, leur réalisation, les studios et instruments utilisés, les triomphes de cette longue et extraordinaire aventure humaine. Dans ce superbe ouvrage à grand format, on trouve des photos couleurs ou en noir en blanc splendidement éclairées, véritables odes à celui que le public surnomme affectueusement Le Boss.

Si les chansons nous sont familières, ce livre nous ouvre grand la porte sur le travail de la superstar du rock. Les motivations, les démons, l’angoisse et les joies, mais aussi les craintes, les espoirs et les rêves, tout ce qui a façonné l’homme et l’artiste au cours de ces cinquante années de scène est évoqué ici de façon chronologique et détaillée. Après avoir lu ce livre, plus jamais vous n’écouterez la musique de Bruce Springsteen comme avant. Un régal pour les fans.

Jean-Michel Guesdon et Philippe Margotin, Bruce Sprinsteen, la totale, Editions : E/P/A, 672 pages, 49;95 euros, Sortie le 23/09/2020.

visuel : couverture du livre .