La playlist en mode promenade

Cette semaine : Russ, Arlo Parks, King Princesse, Tom Misch et Yussef Dayes, Agar Agar remixé par LeonxLeon.

Guess what — Russ (feat.Rick Ross)

On n’arrive plus à se sortir ce truc de la tête, pourtant pas grand-chose, équation simple entre Mac Miller et Cypress Hill réévaluée par le plutôt bouffi Rick Ross qui s’offre une soirée aux frais de la princesse. On notera l’évidence du texte, made dans un pays où MeeToo n’existe pas. Et, le détail qui tue : la petite couette sur le haut du crâne.

Ohio — King Princesse

On va tout de suite calmer les garçons et leur rappeler que leur truc de booty flamboyant autour d’une partie de cartes date un peu du noir et blanc des années d’avant, d’un John Cassavette en habit de Bookmaker. King Princesse, notez bien la tension de genre qui travaille ce nom de scène, finit la leçon avec une grosse tartine de rock’n roll en fureur qui ne parvient pas à être tout à fait ringard. La voix (grave) sans doute et l’empowerment de fille.

Eugene — Arlo Parks

Allez, on retourne en 2020 avec celle qui n’a pas encore 20 ans et profite de studieuses lectures (Sylvia Plat et Haruki Murakami, entre autres) pour balancer le R’nB là où on ne l’attend pas forcément, légèreté poétique et jolie tenue de route hors des sentiers battus du refrain vibratoire et cannibale qui fige beaucoup de chouettes idées mélodiques. On est content de voir que plein de choses sont toujours possibles et belles à la fois.

Lunatic fight jungle — Agar Agar (LeonxLeon remix)

On s’enfonce dans la jungle dansante avec cette fois de vrais professionnels qui vont ambiancer sérieusement les figures plus crépusculaires du duo français. Leon, dont on a déjà vanté les approches à la fois sophistiquées et “straigh to the point”, fait une fois de plus œuvre de micro-chirurgien, toujours à la limite du consenti et du consentement. Ce sera à vos hanches de choisir.

What kinda Music — Tom Misch & Yussef Dayes

Attention de ne pas manquer le début, le frappé brut et presque hard bop qui soutient ici bien autre chose que du jazz. Yussef Dayes inspire sans aucun doute le jeune Misch qui retrouve de quoi pousser sa musique un peu plus loin que sa guitare. A suivre l’album complet à venir fin avril.

Visuel : Ohio — King Princesse