La plaYlist AssEz Librement conçue

Cette semaine Kevin Heartbeat, Alexi Shell, Pitou, Azadî et, pour finir, une petite leçon d’Amapiano.

The Fall — Alexi Shell

On ne le sent pas tout de suite parce que les signes sont dispersés, un murmure ici, une agitation de l’autre. Et puis doucement, on le sent; ça va exploser. Encore un dernier répit pendant lequel l’oiseau tente d’épouser la violence de la tempête. La fille s’accroche à la terre ferme, mais tout se désagrège, lapidaire, laconique et vertical. The fall.



Overnighto — Kevin Heartbeats

Dans le brouillard énigmatique des corps, encore davantage de questions que de réponses. Pourquoi tout ce qui est féminin apparaît à rebours du grand récit hautain et tragique ? Pourquoi cette dissipation de celle qu’hier encore on plaçait au centre de la fête et qui n’est même plus un nom, juste une figurante du battement de nos cœurs ?



Comment font les gens qui vont bien ? — Azadî

C’est donc la question qui se pose, « mais comment fait ta belle sœur pour sourire de la sorte ? » Les gens qui vont bien juste à côté de soi, méritent-ils plus qu’une minute trente de notre talent ? On ne sait plus, on n’est vraiment plus sûr de rien.

Les gens qui vont bien EP by AZADÎ

Devote — Pitou

Retour au point de départ sauf que cette fois, la nuit est venue. L’eau est devenue glace et le personnage féminin n’est plus qu’un souffle, une idée lointaine qui berce nos légendes de faubourg, nos certitudes de ce qui doit être, de ce qui d‘évidence consolide ce qui a toujours été. Là est précisément notre mort lente, notre asphyxie progressive, captée en direct sur la playlist.

Wov (KU3H remix) — Wizkid ft. Skepta & Naira Marley

Maintenant nous sommes sous terre, en tenue de gala, pour notre leçon d’Amapiano. Quelques figures remarquables et notre ami Wizkid qui court après le tube mondial. Pas de problème, on danse et on va danser, d’autant plus quand cette vibe hybride qui joue à cache-cache avec le R’nB se déverse à flot continu d’Afrique du Sud.

Visuel : The Fall — Alexi Shell