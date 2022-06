Maya et Matan en concert le 22 juin à Copernic

Au lendemain de la fête la musique, ce mercredi 22 juin, le duo israélien formé par la violoncelliste compositrice et chanteuse Maya Belsitzman et son compagnon, le percussionniste batteur Matan Ephrat, donne un concert exceptionnel à la synagogue de Copernic. Pour réserver c’est ici. Et pour en savoir plus sur ce duo qui mêle les genres, c’est à lire ci-dessous.

Comment vous-êtes vous rencontrés ?

Nous nous sommes rencontrés en 2007 dans la maison d’un ami au nord d’Israël. C’était à un évènement musical. Puis nous sommes devenus de très bons amis et c’est seulement des années plus tard que nous sommes devenus un couple. Nous avons joué de la musique ensemble dans plein de situations différentes. Then we became really good friends and only a few years later we became a couple.

Vous sortez un album qui revisite les grandes chansons classiques sur l’amour. C’est une date spéciale pour vous ? Il y a quelque chose à célébrer? Quelles sont chacun vos chansons préférées?

C’est toujours le moment de célébrer l’amour et la musique. Toujours! La chanson préférée de Maya est la « Chanson des vieux amants » et celle de Mata « Nature boy »

Pouvez-vous nous parler de la manière dont vous expérimentez en musique ?

En général, l’un d’entre nous joue un thème musical sur lequel il travaille et puis l’autre le reprend avec ses idées et la combinaison des deux devient intéressante. Chacun d’entre nous a son propre univers de sons et d’idées et quand nous nous séparons pour travailler avant de nous retrouver, il en sort de grandes choses.

Peut-on dire que votre musique est mystique ? Qu’est-ce que cela vous fait de jouer dans une synagogue?

D’après nous, toute musique est mystique. C’est un langage tellement fort que même si l’on ne comprend pas les mots, on peut avoir le sentiment unique de faire l’expérience de quelque chose de grand. La musique est le moyen de toucher tout le monde, beaucoup plus que les mots et nous sommes chanceux d’avoir la musique dans nos vies. C’est passionnant de jouer dans une synagogue.Cela donne l’impression spéciale que la musique appartient au lieu et que les notes vont rester pour toujours.

Maya et Matan, le 22 juin à la synagogue de Copernic, 26 rue Copernic, 750016. Billets.

visuel : © affiche et crédits