Alexandre Bloch & Blancdone Lespinasse : « la musique française a toujours fait partie du répertoire de l’orchestre »

Alors que le Concert d’ouverture de la saison a lieu avec la violoniste Isabelle Faust, le Jeune Chœur des Hauts-de-France et un programme qui mêle Britten et Holst, le chef d’Orchestre et Directeur Musical de l’Orchestre National de Lille, Alexandre Bloch, et sa Directrice de la communication et des relations publiques, Blancdone Lespinasse, nous parlent d’une saison riche, européenne et où l’orchestre dialogue avec les publics et les genres…

Comment vous sentez-vous, à la veille de ce concert d’Ouverture de saison? Pouvez-vous nous parler du programme?

AB : Ce sont deux compositeurs anglais avec la position qu’ils ont chacun face à leur époque, le début d’une guerre mondiale. Holst est face au début de la Première Guerre mondiale, car il a écrit ça entre 1914 et 1916, et pour Britten, c’est le début, en 1939, de la Seconde Guerre mondiale. Il était déjà émigré aux États-Unis. Il a aussi écrit pour un violoniste espagnol qui était lui aussi parti et l’on pourrait ressentir l’amertume de cette guerre civile en Espagne. C’est assez étonnement de voir chez Holst qui compose Les Planètes, ce fan d’astrologie qui sait exprimer ce à quoi ressemble pour lui telle ou telle planète, et ainsi écrit Mars guerrière qui représente la guerre. Mais il l’a écrit au début de l’année 1914, donc avant les premiers affrontements. Cependant nous sentons la tension géopolitique dans cette composition. D’ailleurs cette pièce a également été écrite un an après Le Sacre du Printemps de Stravinsky ce qui est le reflet d’une période où nous avons une boulimie pour les grands orchestres. Ce répertoire est complément nouveau pour moi, car je n’ai jamais dirigé Les Planètes ni Britten. Cet appétit pour découvrir toujours de nouvelles musiques me parait vraiment important, car cela me met dans une énergie différente sur la manière dont je vais apporter cette musique-là aux musiciens puis au public.

BL : Ces trois dernières années, nous avons aussi beaucoup parlé de l’émotion qu’apporte la musique en général au public et plus particulièrement la musique symphonique. Dans Les Planètes de Holst, nous avons la chance de passer par plusieurs étapes, par des émotions différentes, car chaque planète est différente donc chacune amène tout un univers qui lui est propre.

AB : Hier je devais acheter une règle et, dans la devanture de la boutique, il y avait des gommes en formes de toutes les planètes du système solaire. J’ai encore mieux appréhendé leur taille, leur grosseur et leur poids. Donc après je suis revenu voir l’orchestre et leur dire : « Vous voyez vous ne pouvez pas jouer trop fort pour Mercure, vous ne la voyez même pas ! »

Les trois grands thèmes de la saison sont : Vienne, la voix, la France… Pouvez-vous nous en dire un peu plus?

Alexandre Bloch : En 2019, nous avions élaboré tout un cycle sur les symphonies de Mahler, symphonies qui marquent l’une des époques d’or de Vienne, tout comme avec Mozart puis Schönberg. Nous poursuivons dans cette veine essentielle pour l’histoire de la musique. Cela restait important pour moi de pouvoir continuer cette histoire de la musique, à travers tous les âges, en abordant des répertoires moins abordés précédemment. Ajouté au fait qu’à Noël, il y a toujours un grand opéra viennois en fin d’année.

Un opéra un peu moins joué – dans la continuité de ce qu’avait commencé Mahler – va être dans le répertoire de la saison. Aussi, je vais donner la symphonie de Schönberg en concert en décembre. Elle se situe dans la continuité de ce qu’a fait Mahler. Ce sont les mêmes élans lyriques, mais en encore plus impressionnant. Pour preuve, il a composé Le chant de la terre entre la huitième et la neuvième symphonie. Malheureusement, comme beaucoup de compositeurs, il a tenté d’écrire sa dixième symphonie, mais il est mort avant …

La musique française a aussi toujours fait partie du répertoire de l’orchestre. Nous en avons joué beaucoup (Debussy, Ravel), mais peut-être moins pour la période de la deuxième moitié du XXe siècle. En l’occurrence, à cette occasion, nous avons voulu illustrer un enregistrement que nous avons réalisé, il y a un an et demi, autour de Poulenc sur La voix humaine. C’était Véronique Gens, une très grande artiste, qui chantait dans cet enregistrement, et ce sera elle aussi dans les concerts. Ce sera une manière de pouvoir redonner ces concerts-là, à Vienne et à Paris, et c’est un immense plaisir d’être invités dans ces grandes maisons, comme à la Philharmonie de Paris.

Dans tout cela, j’admets que ce qui m’intéresse le plus, c’est le fait d’explorer le répertoire. Le répertoire de l’orchestre est vraiment important comparé au répertoire d’un soliste. Mon répertoire inclut donc tous les concertos, les musiques symphoniques. Et chaque semaine, j’apprends une nouvelle partition ! L’orchestre n’est pas forcément au courant, les musiciens ne le sentent pas forcément. Mais moi, je le sens. Mon investissement est différent. Je suis très excité à l’idée de découvrir une nouvelle partition, un nouveau compositeur. Je me suis récemment mis à Britten. Il y a également des œuvres que j’ai beaucoup jouées avec l’orchestre tel que celle de Bartok. Ce fut la première œuvre que je suis venu diriger lorsque j’étais seulement chef invité, en 2014, puis je l’ai rejoué au début des années où j’étais directeur musical. Maintenant, nous emportons cette œuvre en tournée, à Salzbourg, où nous sommes invités en résidence pendant trois jours.

Nous faisons également un grand cycle – si l’on peut dire – autour de la Symphonie fantastique de Berlioz, son œuvre phare. Nous allons la jouer à Salzbourg, puis la reprendre de manière différente en mars. Je dis différente, car lorsque nous partons en tournée c’est avec un grand orchestre avec toutes les contraintes que cela peut demander donc j’essaye de diminuer mes exigences artistiques et musicales pour faire en sorte que cela fonctionne sur les changements de plateaux, avec les instruments que nous allons utiliser… Tout en restant dans une grande exigence de qualité artistique, nous irons au plus simple dans la tournée pour que cela se passe bien et que notre interprétation puisse le plus vite épouser des salles dont nous n’avons pas l’habitude. Par contre, lorsque je vais le refaire ici, ce sera plus dans l’optique d’enregistrer cette pièce.

Pouvez-vous nous parler des créations pour la jeunesse ?

La programmation a toujours été faite pour tous les types de public. Je me suis impliqué pour savoir s’il fallait créer simplement un événement pour les scolaires, les jeunes, autour d’un programme qui sera joué plus traditionnellement dans le reste de la semaine. Nous allons faire cela, par exemple, autour de la Symphonie fantastique. Nous allons aussi créer des programmes, des oeuvres destinées à sensibiliser un public jeune, mais qui n’a pas l’habitude, qui ne connait pas l’orchestre. Pour cela, je suis ravi de voir que Dylan Corlay – un musicien multitalents, au-delà d’être un grand chef d’orchestre -, va amener une forme de concert différent avec son Concerto pour pirates dans lequel il est lui-même le pirate de sa propre histoire. En clair, ce sera superbe !

Et le Rêve d’Ariane pour les enfants ?

BL : Nous l’avions programmé et il était passé sous silence à cause du Covid. Nous avions dû le déprogrammer. Il s’agit ici d’une programmation invitée contrairement aux autres programmations jeunes publics. L’idée c’est de faire découvrir des instruments par petits groupes de manière plus minutieuse. Puis le Babysimmo c‘est pour les tous petits. C’est avec des invités avec qui nous avions déjà fait une création autour des fantômes. Ces derniers sont spécialistes dans la musique pour les tout-petits. Ils sont régulièrement invités, car leurs propositions touchent la sensibilité avec, par exemple, des courts métrages choisis pour les petits. Ils travaillent à la fois sur la musique, avec des bruitages, des choses amusantes, pour montrer que l’on peut faire de la musique avec énormément d’éléments. Ainsi, cela réalise notre idée d’origine : permettre de relier chaque chose à un grand thème pour les tout-petits.

AB : En 2016, je suis devenu directeur de l’orchestre national de Lille. À ce moment-là, j’avais deux enfants qui avaient 4 ans et 2 ans. Je me suis coltiné les épisodes de la Taupe. Pour moi, il fallait trouver un format adapté, c’est-à-dire organiser des concerts bien plus courts pour les petits.

BL : En plus des ateliers pour les petits, tu as aussi amené d’autres ateliers pour les futures mamans, les parents… que nous développons aujourd’hui.

À propos du Miroir étendu, d’Alex Nante, qu’avez-vous à dire sur les autres artistes en résidence ?

AB : Alex Nante est un compositeur en résidence déjà depuis l’année dernière. C’est encore un jeune compositeur, mais il est très prometteur. J’aime beaucoup la musique qu’il écrit, sa manière d’écrire et l’orchestration qu’il a amenée. Il a été formé par de très grands compositeurs actuels.

BL : Ce qui est chouette avec lui, c’est qu’il a une écriture très lumineuse !



AB : Il est aussi très proche de nombreux thèmes tels que la spiritualité, le yoga, les chakra… Son histoire à raconter est forte.

BL : Pour Miroir étendu, nous les avions accueillis pour un concert-flash qui a lieu le midi, il y a quelques années déjà. C’est une compagnie qui oscille entre Paris et la région lilloise. Leur objectif est de travailler sur le lyrique, sur des formats différents tels que la vidéo, et sur le re-travail de sonorités. Nous les avons accueillis aussi l’année précédente, car François et toi, ce que vous emmenez, ce sont des collaborations qui s’inscrivent dans le temps avec une idée de fidélité artistique. Lorsque l’on travaille bien ensemble, continuons ! Cette année cette compagnie est en résidence chez nous ce qui veut dire que nous allons être à leurs côtés pour la création de nouvelles pièces, notamment avec Nante, car ils vont jouer du Nante au mois de janvier. Et en mai, ils seront à nos côtés avec du Britten… les Illuminations. Cette rencontre sera l’occasion de confronter des univers différents, et donc, de proposer une vision nouvelle grâce aux formats !

Alexandre, quelle vision avez-vous du chef en résidence ? Et comment travaillez-vous avec celui-ci pour l’élaboration du programme de l’année ?

AB : Nous n’avons pas de chef en résidence. Nous avons un premier chef invité qui est présent depuis un certain temps. Il est plus spécialiste de la période pré-romantique, voire baroque, et apporte une autre expertise sur l’orchestre. Grâce à cela, c’est un voyage que l’orchestre fait avec lui, pour deux ou trois concerts par saison. Cela contribue à façonner, à former l’orchestre à jouer bien, et à tenir une approche un peu différente. Nous avons néanmoins des enjeux différents : pour moi, ce qui m’importe, c’est de créer un répertoire pour un orchestre de 99 musiciens, tout en consolidant une relation avec les chefs de pupitre quand il y a de nouveaux musiciens qui arrivent puisque plus d’un tiers de l’orchestre s’est renouvelé depuis 6 ans. Pendant les répétitions, nous accordons beaucoup d’importance aux nouveaux musiciens, nous nous interrogeons sur la façon dont nous devons les intégrer.

Il est important pour moi d’avoir une autre partie de la direction musicale, pas juste travailler sur le répertoire, mais c’est tout aussi nécessaire de jouer sur l’interprétation.

BL : Cet homme a, en plus de son talent, un capital sympathie auprès du public, ce qui crée une fidélité.

AB : Les chefs invités font partie intégrante de la richesse des morceaux proposés. Car chaque chef voit la musique différemment et leurs genres sont d’une extrême diversité. Et nous avons aussi la chance, cette année, d’inviter de grands noms pour les chefs et les solistes. Ils me font même un peu peur ! (rires). Des chefs très installés comme Ono, ont la chance d’avoir joué tel ou tel répertoire presque cinquante fois et ils vont ainsi apporter leur expertise et leur expérience tant au niveau de l’interprétation qu’au niveau du son qu’ils vont vouloir créer avec l’orchestre.

Un petit mot sur le jazz ?

BL : Truffaz, nous l’avions accueilli au « Lille piano(s) digital » – que nous avions dû filmer avec personne dans les salles.

AB : Si, moi j’étais le seul dans la salle ! Et j’étais le seul à avoir vu qu’il était pieds nus (rires).

BL : Nous l’avions accueilli au moment où les salles étaient fermées alors nous avons repris le programme imaginé en collaboration avec l’Aéronef et Tourcoing jazz. Cela a donné le projet jazz symphonique. Et Brad Mehldau, c’est dans le cadre des grands récitals que nous avions mis en place il y a deux saisons maintenant. L’idée est de proposer des grands récitals de classique en dehors des périodes de festival. Nous avons donc des propositions tels que Brad Mehldau et Hélène Grimaud. Elle va faire quelque chose de très classique et nous aurons du jazz avec Brad Mehldau. L’idée est d’avoir de grands solistes, mais il faut réussir à faire correspondre notre agenda avec leur tournée.

AB: Parfois, il y a des artistes qui ne connaissent pas encore l’Orchestre national de Lille, mais qui sont enchantés de pouvoir venir faire un récital, car pour eux c’est une date en plus dans leur tournée.

BL : Je dis des bêtises, car il y avait déjà eu précédemment Nemanja Radulovic qui connait bien Alexandre. Depuis il est revenu plusieurs fois et il est très apprécié par le public lillois.

AB : Et Nemanja vient avec nous en Autriche, à Salzbourg, durant la tournée…

Visuel: ONL