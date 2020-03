Ces musiciens qui se filment dans leur confinement (9)

Aujourd’hui, des instruments variés comme flûte à bec, clarinette, basson, luth, piano et chant, mais aussi des séances pour bien maintenir le corps des musiciens, ainsi que des anecdotes réelles dans des salle d’opéra !

Le joueuse de flûte à bec Lucie Horsch est en mode printemps alors qu’elle affrontait le froid et le vent dans son jardin le premier jour du printemps !

Robert Plane, premier clarinettiste Solo de BBC National Orchestra of Wales, est aussi dans son jardin et y joue un extrait de la Sérénade de Beethoven avec sa fille et bassoniste Florence Plane et un invité spécial : William le chat !

Directeur de l’Agence Massis Opéra, René Massis raconte chaque jour une anecdote délicieuse sur les chanteurs et les productions d’opéra !

La pianiste Ludmilla Berlinskaïa nous fait peur, très très peur…

Le pianiste de jazz Edouard Ferlet donne chaque jour en direct sur la page FaceBook dédié, 30 minutes de pratiques musicales accessibles à tous les instrumentistes, interprètes, improvisateurs, compositeurs, issus du jazz, du classique ou de tout autre style musical, ainsi qu’aux enseignants qui veulent introduire la conscience corporelle dans leur pédagogie. Le sujet du 25 mars était la dextérité. Avec Emilie Moreau; Extrait du livre Résonance aux éditions Billaudot (sortie en MAI 2020). Il donne par ailleurs des improvisations en direct sur sa propre page FaceBook.

Diego Cantalupi réalise à distance avec les élèves de sa classe de luth du Conservatoire de Bari « Niccolo Piccinni » Cara è la rosa de Andrea Falconieri (1585/86-1656), Premier livre de villanelle, Naples, 1616.

La pianiste et chef de chant Juliette Sabbah et le ténor Fabien Hyon interprètent une mélodie de Samuel Barber.

Photo © Diego Cantalupi