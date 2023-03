Rover, le banger qui marque le comeback de KAI

Alors que les membres de son groupe Exo partent chacun leur tour au service militaire, Kai ravit les Exo-L avec un nouvel mini album, Rover, sorti le 13 mars 2023.

KAI, l’ace confirmé

Kim Jongin, connu sous le nom de Kai est un artiste sud-coréen à plusieurs casquettes.

Aussi bien chanteur, danseur, acteur, parolier, chorégraphe, il s’est fait connaître avec son groupe Exo et sa sous unité Exo-K en 2011 et fait également partie de SuperM depuis 2019.

Sous l’agence SM Entertainment, Kai commence ses activités en solo le 30 novembre 2020 avec son Ep du nom de KAI (?), qui fera encore plus de bruit qu’attendu et mettra tout le monde d’accord.

Après avoir prouvé toute sa carrière que la danse est sa marque de fabrique, sa carrière solo lui permet de s’affirmer en tant que chanteur. Le morceau Mmh aujourd’hui à aujourd’hui 132 M de vu sur Youtube est une chanson avec des pas de danse emblématique connue de tous les écouteurs de kpop, et qui ne manque pas dans les festivals, dj set, random play dance etc..

Peaches qui est sorti pile 1 an après, est l’album qui ouvre le chemin aux nouvelles couleurs et sonorités complexes de Kai, pavant le chemin pour Rover, un album aux nouvelles saveurs.

Mr Rover, un Ep solaire

15 M de vues en 2 semaines, Rover a pris le contrôle des réseaux sociaux. Trend massive sur Tiktok lancé par Kai et de nombreux artistes de kpop, la vidéo accompagnée de Twice Momo a atteint les 18 M de vues grâce à leurs déhanchés endiablés.

Pas de danses simples, mais addictifs, le title track aux ambiances latinos a pris directement sa place pour le top des chansons actuelles. Originalement Mr. Rover écrit et publié par l’artiste Dara, SM Entertainment a racheté le son dit dancehall, ou du moins à l’instrumental, accompagné de basse lourde, marimba, cloches et diverses percussions.

Les paroles envoûtantes, incarnées avec justesse comme s’il flirtait directement avec chacun de ses fans. Le « STOP » avant le refrain coupe le souffle lors d’une seconde pour laisser place à une bouffée d’air chaude agréable et entrainante lors du refrain.

Look chaud, Far west chic et branché, Wanted et un peu fou, le clip se colle parfaitement aux ambiances du son en offrant une texture visuelle travaillée, mais décontractée.

Niveau promotion, Kai peut compter sur les autres artistes pour collaborer et les Exo-L pour leur soutien sans précédent, créant des centaines d’édits sur l’artiste. La fandom est gâté avec ses nombreuses apparitions dans les programmes et plateaux télés créants du contenu replay dance, performance sur scène, dance pratice etc…

Comprenant 5 autres chansons : Black Mirror, Slidin’, Bomba, Say You Love Me, et Sinner, l’EP complet est un no-skip aux saveurs chaudes et exotiques. Embrassant les nombreuses facettes de l’artiste, les bsides prolongent l’agréable moment et font bouger tous ceux qui les écoutent.

Black Mirror, chanson hip-hop R&B interroge notre nouveau mode de consommation des médias, toujours poussant et cherchant les dramas les uns après les autres. Slidin elle, aux résonances soul R&B, parle d’amour, plus précisément, dépeint la scène clichée du coup de foudre « la rencontre par hasard sous la pluie ». Pour Bomba, elle se rapproche de Rover avec un genre dance et des rythmes de reggaeton. Say You Love Me est une spéciale signée Kai, elle crie le désir d’être honnête avec ses sentiments. Sinner, plus pop, continue la lancée de Say You Love Me avec l’expression de l’envie de rester coincée dans cet amour épuisant, mais puissant.

Image: Cover album Rover de Kai