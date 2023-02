“On est fan l’une de l’autre” : rencontre avec Emma Peters et November Ultra, les deux nominées aux Victoires de la Musique.

Vendredi 10 février se déroulera la 38e édition des Victoires de la Musique. Parmi les nominés, on retrouve Bigflo&Oli et Stromae dans la catégorie Artiste masculin mais aussi Angèle et Pomme dans la catégorie Artiste féminine. A quelques heures de la cérémonie, nous avons rencontré Emma Peters et November Ultra, toutes deux dans la course pour le prix de la Révélation féminine de l’année.

L’une est blonde, a de grands yeux bleus et une casquette fixée sur la tête. L’autre est brune, a les yeux en amande qu’elle cache sous un chapeau en laine moucheté. L’une s’est fait connaître sur YouTube, grâce à une reprise de Lomepal, “Trop beau”. L’autre sur TikTok, en chantant un extrait de son titre “Come Into my Arms”. Issues de deux planètes du même système solaire, les chanteuses Emma Peters et November Ultra sont nominées (ainsi que Mentissa) pour le titre de Révélation féminine de cette 38e édition des Victoires de la Musique.

Avec son album “Dimanche” sorti l’année dernière, Emma Peters ouvre les portes de la ferme où elle a grandi pour nous livrer ses histoires d’amour (“Envoie-moi une musique“) et ses peines de cœur (“Le temps passe”). November Ultra est dans la musique depuis plus longtemps. Elle était la chanteuse du groupe Agua Roja jusqu’en 2018 avant de se lancer dans une carrière solo. En 2022, elle sort son premier album, “Bedroom Walls” qu’elle a composé entre les quatre murs de sa chambre à coucher.

Vendredi soir, elles chanteront un de leurs morceaux sur les planches de la Seine Musicale. Laquelle des trois ramènera la coupe à la maison ? Les deux artistes, amis dans la vie, nous expliquent leur éclosion musicale sur la scène française et la manière dont elles ont reçu cette nomination.

Vous faites partie toutes les deux d’une nouvelle génération d’artistes, qui s’est fait connaître en partie sur les réseaux sociaux. Aviez-vous prévu cette notoriété soudaine ?

November Ultra : je me suis mise sur TikTok pendant le confinement. Je regardais beaucoup de vidéos de chats pour me changer les idées… Et au bout de quelques semaines, je m’y suis mise aussi. J’ai fait une première vidéo qui n’a pas tant marché, jusqu’à ce que je fasse la version acoustique de mon titre “Miel”. Je ne pensais pas que je pourrais devenir artiste. Tous les jours, en me réveillant, je me dis que c’est quand même dingue ce qui m’arrive !

Emma Peters : je faisais beaucoup de musique en famille mais j’avais très peur de me filmer et de chanter devant des gens. Un jour, ma sœur a créé une chaîne YouTube pour qu’on puisse sortir des vidéos ensemble. D’ailleurs, c’est toujours elle qui a les codes aujourd’hui (rires). J’ai commencé à faire des reprises de chansons toute seule. Puis j’ai repris “Trop beau” de Lomepal… Et ce fut un succès immédiat ! Je me souviens d’avoir appelé ma mère et de lui avoir dit “Mais c’est dingue, j’ai 1000 vues, il doit y avoir un piratage !”. La vidéo a fait des millions de vues. Ensuite, je me suis fait repérer par un label. Bref, tout est allé très vite, c’est absolument incroyable !



Faire des reprises de chanson, c’est obligatoire aujourd’hui quand on veut se lancer dans la musique ?

November Ultra : non, du tout. Mais c’est comme mettre la veste de quelqu’un d’autre. J’aime bien faire des reprises car tu es obligé de bien comprendre et d’interpréter à ta façon les mots des autres. Tu fais plus attention à la construction de la phrase et au sens… En tant qu’artiste, c’est un exercice très enrichissant.

Emma Peters : moi, ça m’a aussi permis de chanter des propos que je n’assumais pas.. Je pouvais dire des choses très trash que je pensais de ouf mais derrière lesquelles je pouvais me cacher parce que ce n’était pas moi qui les avais écrites. Ça m’a beaucoup aidé dans l’écriture de mes propres chansons.

Est-ce dur d’être une artiste aujourd’hui ? En 2023 ?

Emma Peters : oui et non. Il faut quand même sa petite carapace. Les gens sont assez énergivores en fait. Ils donnent beaucoup mais prennent aussi. Sur scène, dans la vie ou dans mon album, je suis la même. Sur la couverture de mon disque, on me voit d’ailleurs entouré de ma famille. Et mon nom d’artiste est mon vrai nom. J’ai un gros souci de transparence.

November Ultra : certains jours, nous sommes aptes à recevoir tout l’amour des gens, d’autres non. Comme tout le monde ! Ça compte beaucoup pour moi qu’on m’appelle par mon nom de scène et pas par mon vrai prénom. C’est mon bouclier. Ça me permet d’avoir une relation saine avec le public. Mon album, je l’ai écrit dans ma chambre. Il me faut un endroit qui m’appartienne pour me recharger quand j’en ai besoin.



Vous êtes toutes les deux nommées aux Victoires de la Musique ! Qu’est-ce que ça fait ?

Emma Peters : je suis très fière. En tant que jeune artiste, on se pose beaucoup de questions, on doute… Mais là, c’est comme si je venais de me faire valider ! J’ai toujours été très indépendante, je suis dans un tout petit label, j’écris les paroles et la musique que je veux… Donc je ne pensais pas être nominée ! En plus, je suis avec Nova (November Ultra ndlr) et Mentissa, deux artistes que j’adore, la famille.

November Ultra : moi j’ai été contente 30 min et après : l’angoisse (rires). Je n’ai jamais trop fait de télévision, j’ai un peu peur de chanter devant des caméras… Quand j’ai vu Emma après l’annonce des nominations, je me suis rendu compte qu’on était toutes les deux dans cet état de stress ! Alors, on s’est dit : “De toute façon, le nom est déjà dans l’enveloppe donc venez, on vit un mois un peu fou. On ne pourra rien changer alors on profite !”.

Et qui va gagner ce prix de la Révélation féminine, selon vous ? Laquelle de vous le mérite le plus ?

Emma Peters : avant que je sois moi-même chanteuse, j’écoutais déjà November Ultra ! J’écoutais ses musiques dans ma voiture, j’étais abonnée à son compte, je mettais des petits like (rires). Si je n’avais pas fait ce métier, j’aurais kiffé que ce soit toi qui gagnes ! Ce serait tellement mérité ! Tu as une voix tellement incroyable !

November Ultra : oh mais tu es adorable ! On est fan l’une de l’autre, de toute façon. En vrai, tout est une question de point de vue, je trouve : si on prend en compte tel élément, le prix est pour Mentissa, tel autre élément, il est pour Emma… On mérite toutes les trois de gagner. J’adore les textes d’Emma, bien écrits et riches. J’aimerais beaucoup que tu m’apprennes à jouer “Le temps passe” au piano d’ailleurs !