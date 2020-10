Pierres précieuses, une exposition enchanteresse signée Van Cleef & Arpels

L’exposition Pierres Précieuses, en collaboration avec le Muséum d’histoire naturelle, au Jardin des Plantes, est l’occasion pour la Maison de luxe Van Cleef & Arpels de mettre en avant son patrimoine joaillier à travers une mise en scène à la fois ludique et enchanteresse.

Plongée dans la pénombre

Après avoir descendu une volée de marches, comme un voyage au centre de la terre, l’exposition nous plonge dans la pénombre. les premières roches apparaissent : météorite d’Ahumada et ses cristaux de péridot vert-jaune, topaze bleue et autres cristaux d’améthyste « en pétales ». Cette immersion au cœur de l’univers, permet de saisir la formation des pierres, fines et précieuses, d’en apprécier la rareté et de sensibiliser aux changements climatiques. Suivant les différents types de phénomènes géodynamiques amenant à la formation des pierres et matériaux précieux, le spectateur évolue dans une atmosphère paisible, presque émouvante.

De la pierre brute aux joyaux

Amateurs et passionnés peuvent alors découvrir l’évolution de la pierre naturelle au bijou, créations joaillières présentées par la Maison Van Cleef pour l’occasion. « Cette exposition est emble?matique de la transversalite? entre plusieurs mondes, confie Bruno David, président du Museum d’histoire naturelle. Mais plus encore, elle te?moigne d’une forme de continuum entre les productions de la nature que sont les mine?raux, l’attirance qu’ils exercent sur les Hommes par leur beaute? et leur rarete? et la ce?le?bration qu’en font les lapidaires et les cre?ateurs de bijoux. » L’exposition Pierres Précieuses met donc à l’honneur tous les corps de métier de la joaillerie : du lapidaire au sertisseur en passant par l’orfèvre et le dessinateur.

Paris, haut lieu de la Haute-Joaillerie

Van Cleef & Arpels en association avec le Muséum d’histoire naturelle tente donc de présenter la revue la plus exhaustive possible sur la joaillerie contemporaine, son histoire et sa raison d’être. Enfin, les acteurs principaux de l’évolution des savoir sur les gemmes et minéraux sont eux aussi célébrés. Qu’ils soient marchands, collectionneurs ou scientifiques, ils trouvaient en la ville de Paris l’émulation nécessaire à leur connaissance, faisant ainsi de Paris, le haut lieu de la Haute-Joaillerie.

Tous les jours sauf le mardi, de 10h à 20h. Billetterie en ligne.

visuels : ©MNHN_F-Farges / Eric Sauvage / Patrick Gries © VanCleef & Arpels SA