Gagnez des places pour 2 pour les expositions de la Saison Cirque !

À l’occasion des expositions de la Saison Cirque, gagnez des places pour Cirque et Saltimbanques, dans les différents lieux de la Réunion des Musées Métropolitains Rouen Normandie (Musée des Beaux-Arts, Musées Beauvoisine, Fabrique des Savoirs, Elbeuf-sur-Seine, Musée Industriel de la Corderie Vallois) !

Ce qui vous attend

Le Temps des collections, vaste programme annuel lance en 2012, porte l’ambition d’offrir chaque année au territoire rouennais une variété exceptionnelle de collections d’ici et d’ailleurs. A partir du 10 décembre, la neuvième édition se consacre au thème des Arts du Cirque pour vous offrir de formidables expositions au Musée des Beaux-Arts, au Musée industriel de la Corderie Vallois, au pôle Beauvoisine et à la Fabrique des Savoirs. Au cœur de cette saison inédite « Cirque et saltimbanques », vous êtes conviés pour un singulier voyage au pays des saltimbanques, à la découverte des œuvres uniques proposées par les collectionneurs Gérard et Jeanne-Yvonne Borg ainsi que de prestigieux prêts de grandes institutions. Peintures, dessins, affiches, objets d’art, costumes, jouets, sculptures ou photographies y retracent l’histoire du cirque et ses liens intimes avec le monde de l’art et les artistes. Spectacle culturel, le cirque inspire depuis son origine peintres, plasticiens et photographes. Couleurs et formes évoluent avec le temps, mais les œuvres reflètent toujours les émotions de l’artiste devant ce spectacle humain, dont la richesse féconde stimule l’imaginaire.

Pour gagner

Pour participer et tenter votre chance, il vous faudra remplir le formulaire ci-dessous. Les gagnants seront tirés au sort le vendredi 10 décembre, informés par mail et devront fournir leurs coordonnées ainsi que celles de leur accompagnateur afin que les places et catalogues gagnés sont à récupérer à l’accueil du musée des Beaux-Arts de Rouen sur présentation de la carte d’identité du gagnant. À vous de jouer !

Visuel : © Affiche officielle