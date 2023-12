Diamonds and Pearls de Prince and New Power Generation Super Deluxe Edition : un coffret luxueux pour les fêtes de Noël !

Après « Purple Rain » (2017), “1999” (2019) et “Sign O’The Times” (2020), le label Warner réédite le joyau Princier “Diamonds and Pearls” sorti à l’origine en 1991, le label Warner Records propose l’album entièrement remasterisé en coffrets 12 Vinyles LP ou 7 CD agrémenté de 47 titres inédits ainsi que de l’exceptionnel “Live at Glam Slam” enregistré en 1992 à Minneapolis.

Enregistré entre 1989 et 1991, Diamond and Pearls fut l’occasion pour Prince de présenter son nouveau backing band : the New Power Generation. Grâce au sang de neuf apporté par ces sept nouveaux musiciens, Prince pouvait se réinventer, expérimenter autour de ses influences hip-hop, dance music, gospel et pop. Un mélange qui s’est avéré gagnant, puisque l’album fût l’une des meilleures ventes du Kid de Minneapolis. Après avoir enchainé avec deux bandes originales (Batman de Tim Burton de 1989 et Graffiti Bridge de 1990) Prince qui se réinvente toujours, produit cette fois un album aux sonorité beaucoup plus R&B que dans ses précédentes productions. Grâce aux sulfureux titres “Cream” et “Gett Off” l’album se classe en top des ventes des la première semaine de sa sortie et impose une nouvelle fois Prince comme l’un des artistes majeurs du 21ème siècle. Excepté le live donné au Glam Sam en janvier 1992, toutes les chansons de ce coffret ont été enregistrées entre juillet 1990 et octobre 1991. Au cours de cette période, Prince réoriente sa musique, abandonne toute excentricité, redéfini les frontières de son univers pour intégrer y de nouvelles influences hip hop, soul et pop. Pari réussi puisque Diamonds and Pearls sera l’un des plus gros succès de Prince avec près de 7 millions d’exemplaires écoulés. L’intérêt de ce coffret réside dans la nouvelle version de l’album remasterisé mais surtout dans le matériel inédit. Présenté ici sous la forme de trois CD, « The Vault » regorge de pépites sous la forme de jams funky et jazzy ou de ballades torrides. Parmi les inédits intéressant, on trouve “Schoolyard”, l’une des chansons les plus sensuelles et sexuellse jamais écrites par Prince, “Lauriann” un pétillant morceau glam pop, « Horny Porny » une sorte de rap expérimental (on pense à Public Ennemy !). Enregistré deux jours après la mort de Miles Davis, le 28 septembre 1991, “Letter 4 Miles” est un mélange de jazz fusion en hommage au célèbre trompettiste. Si “Alice Through the Looking Glass” a des reflets psychédéliques, “Standing at the Altar” sonne résolument pop tandis que et “I Pledge Allegiance to Your Love” est un blues qu’aurait sans doute pu écrire BB King ou Bobby Blue Bland. Ces expérimentions funk, pop et rap échafaudées pendant la construction de Diamonds and Pearls, viennent compléter et renforcer le continu de l’album originel. Cette réédition est à découvrir de toute urgence, disponible en coffret édition Super Deluxe 7CD + Blu-ray ou 12 vinyles + Blu-ray & téléchargement audio et streaming soient 75 titres dont 47 inédits (33x enregistrements Studio Vault, 14x enregistrements de concerts live) et 3 heures de vidéo HD (3 performances live inédites : le concert complet Live At Glam Slam (janvier 1992), le spectacle Special Olympics et Soundcheck (juillet 1991), ainsi que la collection vidéo Diamonds And Pearls (1993). Un bel écrin à glisser sous le sapin pour les fêtes de fin d’année !

Jean-Christophe Mary



“Diamonds and Pearls Super Deluxe Edition” :



CD1 : Remaster

01. Thunder

02. Daddy Pop

03. Diamonds and Pearls

04. Cream

05. Strollin’

06. Willing and Able

07. Gett Off

08. Walk Don’t Walk

09. Jughead

10. Money Don’t Matter 2 Night

11. Push

12. Insatiable

13. Live 4 Love



CD2 : Single Mixes & Edits

01. Gett Off (Damn Near 10 Min.)

02. Gett Off (Houstyle)

03. Violet the Organ Grinder

04. Gangster Glam

05. Horny Pony

06. Cream (N.P.G. Mix)

07. Things Have Gotta Change (Tony M Rap)

08. Do Your Dance (KC’s Remix)

09. Insatiable (Edit)

10. Diamonds and Pearls (Edit)

11. Money Don’t Matter 2 Night (Edit)

12. Call the Law

13. Willing and Able (Edit)

14. Willing and Able (Video Version)

15. Thunder (DJ Fade)



CD3-5 :

Vault I

01. Schoolyard

02. My Tender Heart

03. Pain

04. Streetwalker

05. Lauriann

06. Darkside

07. Insatiable (Early Mix – Full Version)

08. Glam Slam’91

09. Live 4 Love (Early Version)

10. Cream (Take 2)

11. Skip to My You My Darling

12. Diamonds and Pearls (Long Version)



Vault II

01. Daddy Pop (12? Version)

02. Martika’s Kitchen

03. Spirit

04. Open Book

05. Work That Fat

06. Horny Pony (Version 2)

07. Something Funky (This House Comes) (Band Version)

08. Hold Me

09. Blood on the Sheets

10. The Last Dance (Bang Pow Zoom and The Whole Nine)

11. Don’t Say U Love Me



Vault III

01. Get Blue

02. Tip O’My Tongue

03. The Voice

04. Trouble

05. Alice Through the Looking Glass

06. Standing at the Altar

07. Hey U

08. Letter 4 Miles

09. I Pledge Allegiance to Your Love

10. Thunder Ballet