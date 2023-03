« Programme de désordre absolu : décoloniser le musée » : Une invitation à penser le musée du XXIème siècle

Avec l’essai « Programme de désordre absolu : Décoloniser le musée », la politologue et théoricienne féministe Françoise Vergès renverse les présupposés du musée « universel » et envisage un autre musée pour le XXIème siècle

Une remise en cause de la neutralité du musée

« La décolonisation, qui se propose de changer l’ordre du monde, est, on le voit, un programme de désordre absolu. Mais elle ne peut être le résultat d’une opération magique, d’une secousse naturelle ou d’une entente à l’amiable ». C’est par cette citation du psychiatre et militant anticolonial Frantz Fanon que démarre le nouvel ouvrage de Françoise Vergès. Fruit d’une enquête qu’elle mène depuis plusieurs années, au travers de nombreux articles et ouvrages, la politologue détricote l’idée du musée comme institution “neutre” et pourvoyeur de l’universalisme. Ainsi, elle nous montre comment, au contraire, le musée a été conçu comme l’une des pierres angulaires de la “machine coloniale”.

En ancrant l’institution muséale dans une longue histoire coloniale et impérialiste, l’essai de Vergès nous permet de mieux comprendre certains des enjeux soulevés durant des mobilisations récentes comme « Black Lives Matter », « Decolonize This Place », ou encore les mobilisations pour le déboulonnage de certaines statues, comme celles de Robert E. Lee aux Etats-Unis ou Colbert en France. Dans cette histoire du musée dressée par Vergès, le musée est d’abord situé comme lieu d’accumulation d’objets pillés durant les invasions coloniales et impérialistes, et ensuite comme lieu incarnant une certaine vision du monde profondément capitaliste et racialiste dans sa structure, ses expositions et financements. D’ailleurs, l’une des grandes forces de l’ouvrage de Françoise Vergès est de montrer comment cette vision s’incarne anthropologiquement, historiquement et sociologiquement dans un musée comme le Louvre, ou une municipalité comme Arles. En s’appuyant sur différents penseurs des sciences humaines et sociales comme l’anthropologue Michel Rolph-Trouillot (Silencing The Past, 1995) et en faisant écho à des “formes de tactiques décoloniales”, Vergès nous invite également à penser l’après-musée.

La nécessité de penser l’après-musée

Cette invitation portée dans la deuxième partie de l’ouvrage donne un nouvel horizon à l’institution muséale. Un horizon qui prend ici la forme du postmusée. Pour définir celui-ci, la politologue revient sur son expérience de la Maison des Civilisations et de l’Unité Réunionnaise (MCUR) et développe l’idée d’un musée qui ne serait plus un lieu d’accumulation d’objets pillés, mais un lieu d’ouverture à toutes les formes d’expressions et de récits. De fait, l’après-musée ne partirait plus des objets, mais des récits qui narrent une pluralité d’histoires autre que celles portées par les colonisateurs.

Alors que 61 % des musées se trouvent en Occident, l’ambition du postmusée est aussi de renverser l’asymétrie qui demeure et de décloisonner le musée d’une histoire coloniale et impérialiste. Pour Vergès, un tel renversement du musée peut être la possibilité de sortir les musées d’une certaine temporalité et d’entrevoir un autre regard sur le monde. Ainsi, tout comme son précédent essai Un féminisme décolonial (La Fabrique, 2019), Françoise Vergès nous propose un ouvrage fouillé et pose un regard neuf sur un objet qui n’est presque jamais remis en cause. Ce nouvel ouvrage fera probablement date, à l’heure où nous nous interrogeons sur nos commémorations et lieux de mémoires.

Programme de désordre absolu : Décoloniser le musée de Françoise Vergès. La Fabrique. 2023. 160 pages. 15,00€

Visuel : Couverture du livre