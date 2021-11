Pink Floyd par Dominique Dupuis : A la découverte de leurs albums studios, live, rééditions et coffrets inédits

Après les Beatles et les Stones, Pink Floyd est certainement le groupe le plus important de l’histoire du rock. Dans ce bel ouvrage à grand format, l’auteur revient l’œuvre du groupe ainsi que les albums solos de Syd Barrett, Roger Waters, David Gilmour, Richard Wright et Nick Mason.

Mais d’où vient le nom Pink Floyd ? Que s’est il passé en 1985 quand Roger Waters dissout le groupe ? Ces questions entendues depuis plus de quarante ans trouvent ici leurs réponses. Dominique Dupuis livre ici une mine d’informations sur la réalisation des albums studios, albums live, rééditions avec bonus, coffrets inédits. Au fil des pochettes, il évoque les triomphes mais aussi les désastres de cette longue et extraordinaire aventure humaine.

L’un des groupes de rock progressif les plus créatifs du swinging Londres

Comme il le raconte dès 1965 Pink Floyd est l’un des groupes de rock progressif les plus créatifs du swinging Londres des 60’s. Ce groupe d’étudiants en architecture se produit alors dans des salles paroissiales sous des noms farfelus tels Sigma 6, The Abdabs Specctrums Five, Meggadaeths ou The Tea Set. Le quatuor adopte définitivement le nom de Pink Floyd sur une idée du guitariste Syd Barrett qui associe les prénoms de deux bluesmen américains : Pink Anderson et Floyd Council. Le quatuor s’illustre sur la scène underground psychédélique londonienne avant d’exploser avec les succès mondiaux de ces quatre albums cultes « The Dark Side of the Moon (1973), « Wish You Were Here (1975), Animals (1977) et The Wall (1979) en vendant plus de 220 millions d’albums sur tous les continents.

Après Syd Barrett

Après le départ de Syd Barrett en 1969, la dissolution du groupe par Roger waters en 1985 et la disparition de Richard Wright en 2008, les nombreux changements survenus dans la composition et la ligne musicale du groupe n’ont jamais empêché l’esprit de Pink Floyd de rester intact. Il est remarquable que cette entité musicale ait survécu aux départs de deux membres fondateur Syd Barrett en 1969 puis Roger Waters en 1985. Imaginez les Rolling Stones sans Mick Jagger et Keith Richard. Mais au fil du temps, Pink Floyd s’en est retrouvé plus fort plus grand et continu aujourd’hui encore de faire d’écouler ses albums par millions. Un ouvrage très précis qui reprend année après année tous les événements qui ont marqué la vie du mythe Pink Floyd. Ce nouvel éclairage devrait ravir les collectionneurs et puristes.

Dominique Dupuis, Pink Floyd, Editions du Layeur, 290 x 290 mm, 226 pages, 34 euros.

visuel : couverture du livre