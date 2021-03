« Your honor » : Une série entre justice et mafia sur Canal +

Juge ambitieux et intègre, Michaël Desiato est confronté au crime de sa vie et doit choisir entre sa carrière et la vie de son fils. Adaptée comme En thérapie d’une série israélienne, Your honor est une fresque prenante sur la Justice et la mafia.

« Tiens c’est bien la première fois que mon fils sort la poubelle » dit le très respecté juge Michaël Desiato. Il ne croyait pas si bien dire ! Son fils, Adam, asthmatique et coureur de jupons, venant, au volant de son antique Volvo, de renverser malencontreusement le fils d’un des responsables locaux de la pègre. Habitué des séries TV, il était en train de nettoyer les traces de son crime. Il se trouve que cet horrible homicide involontaire se déroule un an jour pour jour après l’assassinat de la mère d’Adam, crime resté impuni.

Magnifique interprète dans les séries Malcom et Breaking bad, Bryan Cranston, le juge, joue ici sa carrière et sa vie. Alors qu’il est aux prémices d’une carrière politique florissante, où sa réputation d’intégrité fait merveille, il doit choisir entre son fils et son éthique personnelle et professionnelle. Son fils, après avoir renversé un jeune de son âge à moto, a tenté de le réanimer avant de quitter la scène de crime et le laisser pour mort. Doit il couvrir un criminel, son fils, ou l’obliger à se dénoncer à la police ?

Lorsqu’il découvre que l’enfant mort dans l’accident est le fils des plus importants mafieux de La Nouvelle Orléans, il choisit la vie de son fils et commence à nettoyer tous les indices laissés ; il faut en quelque sorte son métier de juge à l’envers connaissant toutes les ficelles des criminelles. Dès le second épisode, se met en scène la machinerie infernale. Un jeune noir membre d’un gang est arrêté au volant de la Volvo. Remis par la police à la mafia, torturé, il accepte de plaider coupable contre la protection de sa famille. Commence une course poursuite entre vengeance et contrôle de territoire entre le clan mafieux et le gang, manipulé par des personnes hauts placées au dessus de tout soupçon, dont certaines sont les protecteurs du juge. La police, quant à elle, continue l’enquête, par l’intermédiaire d’amis du juge, et trouve rapidement les incohérences des scénarios morbides proposés.

Adaptée de la série israélienne Kvodo, Your Honor, qui se déroule à La Nouvelle Orléans, met en lumière la double face de chacun, où la différence entre les idéaux et le réel offrent une réflexion profonde sur fond de manipulation et de complot. Elle pointe aussi les relations complexes qui unissent un père et son fils après l’assassinat de sa mère

La série de 10 épisodes diffusés sur Canal + sera bientôt adaptée en français sur TF1 avec Kad Merad et Gérard Depardieu.

Your Honor, d’Edward Berger, Clark Johnson, avec :Bryan Cranston, Hunter Doohan, Hope Davis, Sofia Black-d’Elia, Isiah Whitlock Jr, Michael Stuhlbarg, Carmen Ejogo.

visuel : affiche