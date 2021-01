Olivier Nakache et Eric Toledano adaptent « En Thérapie » sur Arte

Arte diffuse, dès le 28 janvier sur son site et par bouquets de 5 épisodes le jeudi à partir du 11 février sur son canal, l’adaptation de la série israélienne Betipul imaginée par Hagai Levi. Avec une brochette de stars autour de Frédéric Pierrot et un point d’ancrage à Paris après les attentats du Bataclan, En thérapie fonctionne très efficacement en VF.

Tout juste après les attentats du 13 novembre, on suit le psychanalyste en pleine crise de la cinquantaine, Philippe Dayan et 5 de ses patients pendant 7 semaines de thérapie. Chaque épisode de 25 minutes correspond à une séance. Les patients sont: Ariane, médecin urgentiste de 33 ans qui a travaillé la nuit du 13 novembre (Mélanie Thierry), Adel policier qui est entré dans le Bataclan (Reda Kateb), Camille, une jeune nageuse olympique de 16 ans qui s’est cassé les bras en vélo (Céleste Brunnquell) et le couple Léonora et Damien (Clémence Poésy et Pio Marmaï) au sein duquel une grossesse provoque une grande crise. Et le dernier jour de la semaine, Dayan retourne voir sa contrôleuse, Esther (Carole Bouquet). Tout se passe autour du divan dans une série en huis-clos et qui fonctionne principalement en champ et contre-champ (plus quelques variations…)

En analyse après le 13 novembre

Secondés par toute une équipe de réalisateurs (Mathieu Vadepied, Pierre Salvadori et Nicolas Pariser), produits par les films du Poisson, Olivier Nakache et Eric Toledano ont réalisé en un temps record cette adaptation française, longuement attendue dans un pays de psychanalyse quand 16 autres pays dont les Etats-Unis avec HBO l’avaient déjà réalisée. La transposition dans le 11e arrondissement de Paris, juste au lendemain des attentats du 13 novembre 2015 nourrit un sentiment d’urgence sans modifier l’esprit de la série. Lors de la conférence de presse, Olivier Nakache et Eric Toledano expliquaient que « la période que nous vivons où les paroles d’experts se succèdent, où beaucoup de gens parlent mais peu écoutent » est une période où ils ont eu envie de « remettre l’écoute et le silence en avant dans un monde bruyant ». « Nous nous sommes situés précisément au lendemain des attentats du Bataclan avec l’immense besoin d’écoute et de dialogue que ce traumatisme a suscité ». Pour eux, il s’agissait aussi d’ouvrir la séance d’analyse—trop souvent réservée à une élite—et la livrer au grand public sous la forme d’une série.

Une série servie par ses acteurs

L’équipe a donc tourné très vite et l’on sent qu’au fur et à mesure des épisodes, les excellents acteurs s’en donnent à coeur joie et s’approprient de mieux en mieux leurs rôles respectifs. Il est réjouissant de retrouver Carole Bouquet, dans un personnage profond, blessé et élégant et la jeune Céleste Brunnquell révélée par Les éblouis, crève le petit écran. Une série à découvrir sur Arte, avant ou après avoir vu la version israélienne…

En thérapie, d’Olivier Nakache et Eric Toledano, avec Frédéric Pierrot, Carole Bouquet, Mélanie Thierry, Reda Kateb, Clémence Poésy, Pio Marmaï, Céleste Brunnquell et Elsa Lepoivre. Diffusion sur arte.tv du 28/01/2021 au 27/07/2021 et sur arte à partir du 11/02. 35X26 min.

visuel : photo offcielle (c) Les Films du Poisson