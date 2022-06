The tourist, la série à suspens de l’été

A la recherche de sa propre identité, un homme, le héros, va découvrir son passé très troublé.

Un hommage à Spielberg

En plein désert australien, un homme seul (le subtil et mystérieux Jamie Dornan) seul roule au volant de sa vieille guimbarde. On ignore tout de lui si ce n’est qu’il s’arrête à une station à essence. Il avance seul dans l’Outback, l’immense désert australien. Dans le plus pur style Spielberg, époque Duel, ou Christine, de John Carpenter, il est poursuivi par un gigantesque camion qui lui en veut. Son chauffeur reste mystérieux, tout juste voit on à l’écran une casquette et une santiag. Après une course poursuite digne des grands films hollywoodiens, le héros a un accident.

On le retrouve quelques heures plus tard à l’hôpital, il a tout oublié jusqu’à son nom.

Le mystère s’épaissit

Le héros est blessé et n’a aucun souvenir ; tout juste a t’il sur lui un papier avec un étrange rendez vous dans un café le lendemain. Installé au café, une explosion survient. Il comprend que quelqu’un en a près lui, mais ignore la raison.

Il commence une enquête sur lui-même, à la quête de son identité à la manière d’un Jason Bourne. Dans son désarroi, il est aidé par Helen Chambers, une jeune policière en formation complexée par son poids, Luci Miller, la serveuse du bar au passé plein de secrets et un couple âgé farfelu et curieux. Tout le passé du héros sans nom remonte à la surface petit à petit alors qu’il est poursuivi par un mystérieux barbu. Le scénario se complique par des visions du héros sans nom qui viennent ensuite percuter sa réalité.

La maestria anglaise

La télévision anglaise n’a pas son pareil pour offrir de magnifique et efficaces séries. La production des séries courtes est très ancrée dans la culture britannique. Entre polar déjanté et thriller à suspens, avec un soupçon de science fiction ou de non fiction et de l’humour, la série tient le spectateur en haleine pendant les 6 épisodes.

Ilan Levy

The Tourist

6 épisodes de 50 minutes

France 2 et en replay

Visuel : affiche