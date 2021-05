« Sons of Philadelphia », un film de mafia à l’ancienne avec Matthias Schoenaerts

Après Blubird, le scénariste spécialiste de polars français Jérémie Guez propose un nouveau film au casting international, Sons of Philadelphia. Une histoire de mafia un peu trop classique portée par deux excellents acteurs.

Peter Flood Matthias Schoenaerts), la trentaine, a perdu toute sa famille dans une sombre histoire de vendetta. Proche de son cousin et presque frère, Michael (Joel Kinnaman), il tente de se tenir loin du cycle de violence qui poursuit sa course dans la mafia irlandaise de Philadelphie mais quand l’hégémonie de Michael est menacée, Peter est forcé de sortir de ses réserves et rouvre des pages douloureuses de son passé.

Histoire très classique de vendetta et cycle de violence dans un univers viril et désuet, Sons of Philadelphia est assez académique dans ses flash-backs et son intrigue. Reste une photo brillante assez élégante et le duo tout à fait séduisant que forment Matthias Schoenaerts et Joel Kinnaman. Un film dans les règles de son genre, à déguster en salles dès le 26 mai.

Sons of Philadelphia, de Jérémie Guez, avec Matthias Schoenaerts, Ryan Philippe, Paul Schneider, et Joel Kinnaman, USA, Belgique, France, The Jokers, durée 1h30.

Visuel : affiche du film.