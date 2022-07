« Juste sous vos yeux » la gravité rieuse de Hong Sangsoo

Les films de Hong Sangsoo se ressemblent à s’y méprendre, les méprises y foisonnent, l’alcool venant brouiller joliment les choses. Quel poids prennent alors les souvenirs ? Quelle perspective pour la suite ? Aux grandes questions, les petits enchaînements répondent, plages de rêverie, de mélancolie ou, plus fréquemment, déceptions ordinaires. Ce film-ci est un peu différent des autres, plus grave et plus enjoué.

Chez Hong Sangsoo, les personnages traînent souvent leur nonchalance et leurs regrets, se croisant au fil de rendez-vous plus ou moins manqués et avinés. Ici, le ton demeure aussi simple et charmeur, mais les questions soulevées sont des plus graves. Précisément, le cinéaste plonge dans les eaux troubles de l’âme pour, aussitôt, taper du pied et remonter à la surface des choses, lisse et irisée. Pour rester à la lisière, juste sous vos yeux.

Une belle femme entre deux âges, diaphane et gracieuse, Sangok (Lee Hyeyoung, qui est une icône en Corée du Sud), de retour des USA, renoue avec sa famille perdue de vue. Au fil des saynètes quotidiennes, on en apprend plus sur les événements, dévoilés peu à peu. Nous n’en dirons donc rien, pour ménager les surprises. D’un rendez-vous à l’autre, depuis 9h du matin, Sangok prend deux petit-déjeuners, voit son déjeuner se transformer en déjeuner-goûter, grignote ici et là. Quelle importance, une tache sur un haut en soie ? Quelle importance, l’heure du déjeuner ? Les verres de saké accompagnent en abondance la nourriture et les conversations, légères ou sérieuses, mais comment savoir où placer la frontière ? Lors d’une même scène, le climat atmosphérique bascule, nuages noirs ou éclaircie. Et entre le sommeil, peuplé de rêves secrets, et la vie éveillée, quelle différence, au fond ?

Ce n’est pas la pudeur qui conduit à évacuer les sujets existentiels. Ils sont abordés en face, crûment. Non, c’est vraiment le choix, raisonné et instinctif, de la joie de vivre, le temps que cela dure.

Entre échanges convenus et confidences brusques, la journée se déroule, avec ses accidents de terrain et ses moments de méditation. La matière du temps, c’est ce que nous avons sous les yeux, rien de plus mais rien de moins. En 1h25 de film, la tristesse et le vide sont aussi vite conjurés en quelques éclats de rire salutaires. Le 21 septembre, courez voir ce qui se trouve juste sous vos yeux.

Juste sous vos yeux, de Hong Sangsoo, Corée du Sud, 1h25, avec Lee Hyeyoung, Cho Yunhee, Kwon Haehyo, Shin Seokho. Sortie le 21 septembre 2022.

visuels: photo officielle du film.