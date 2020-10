« Parties fines » d’Oscar Malessène, à la Progress gallery

La Progress gallery montre jusqu’au 24 octobre le travail d’Oscar Malessène. Un peinture abstraite captivante qui joue avec la perspective et la symétrie.

Face aux peintures d’Oscar Malessène, notre regard est d’abord captivé par les jeux de perspectives et d’illusion de volume qu’il crée par les contrastes de couleurs. Le peintre privilégie un travail pictural en aplat d’une extrême finesse et utilise principalement le support bois pour appliquer une couleur lisse avec soin. Sa peinture abstraite tient d’un jeu provoqué par les effets de symétrie. Des règles semblent apparaitre alors qu’il ne se les impose pas. Au contraire, des formes récurrentes surgissent au fur et à mesure de sa peinture qu’il travaille de manière rapide. Une spontanéité quant aux choix des couleurs qu’il crée lui-même marque plutôt l’ensemble de sa peinture. « J’aime beaucoup m’imposer des formats car cela me permet de me déplacer. » précise-t-il. Même si une continuité et une variation de formes semblables émanent de sa peinture, l’artiste cherche toujours de nouveaux angles et s’applique à multiplier les plans.

Pour cette exposition à la Progress gallery, il montre un ensemble de peintures polyptiques de différentes gammes colorées. Ses panneaux fonctionnent ensemble tout en semblant être dépendants les uns des autres. Ce qui permet d’accentuer les jeux entre ressemblance et différence. Entre chacun, une légère ligne d’espace vide de 0,5 cm à 1 cm, accentue le rythme des tracés de formes colorés. Des triangles et autres figures géométriques composent des espaces à la fois ouverts et traversés. Cette forme qu’il a gardée est pour lui la plus dynamique et suggère des directions. Des pyramides touchent le bord du tableau et invitent notre regard à les suivre. Elles forment également des rencontres, des points d’accroches et se laissent diviser par d’autres.

Le peintre invente sa palette de couleurs qui l’amène à jouer sur les oppositions et les effets de fines nuances. Il privilégie le petit format pour que ses œuvres soient perceptibles d’un coup d’œil. Or, les écarts entre les couleurs sont parfois si minimes qu’il est nécessaire de s’approcher pour les distinguer et percevoir d’autres découpes. Ses œuvres sont marquées par des trajectoires colorées qui contrastent avec la tranquillité émanant des bandes venant appuyer l’opposition entre volume et planéité. Son passé de musicien de jazz l’aurait marqué même s’il ne revendique pas une peinture influencée par un vocabulaire musical.

Malgré l’équilibre flagrant, les œuvres d’Oscar Malessène nous déstabilisent. La rigueur des formes et les correspondances entre les dimensions paraissent visibles, cependant l’artiste tend à nous troubler en créant des légers décalages quasi imperceptibles. Des couleurs telles l’orange et le bleu circulent dans ses peintures. Elles sont comme des leitmotiv qui reviennent étrangement. Ce qui sollicite l’idée d’une suite et de combinaisons possibles. Ces assemblages se révèlent pour autant vains car les nuances ne sont jamais les mêmes.

Cette peinture tient à la fois de la rigueur des formes et de leur position dans la surface du panneau que d’une liberté quant à leur couleur, leur angle et l’énergie qu’elles transmettent. L’artiste cherche à créer la rupture et une tension qui se lit avec le temps du regard. Un espace est laissé ouvert tel qu’il pourrait accueillir d’autres formes tandis que l’aplat coloré parait contraindre le mouvement donné par le triangle pointu. Nous gardons en mémoire le mouvement créé par les superpositions et les écarts présents dans ses œuvres abstraites.

visuels : (c) Oscar Malessène courtesy Progress gallery