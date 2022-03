Agenda des vernissages de la semaine du 31 mars

Comme chaque semaine, retrouvez notre agenda des vernissages.

« Busca en mi pecho » à la Fab.

La Galerie du jour hors les murs fondée par la collectionneuse et galeriste Agnès b. présente sa nouvelle exposition ce 31 mars en partenariat avec le label et maison d’édition Red Lebanese. Le photographe du quotidien Patrick Bona, et celui qui rend hommage au temps, Pablo Jomaron, présentent des clichés spécialement produits pour l’occasion. Inès Di Folco quant à elle, nous livre ses tout premiers grands formats. Ses toiles oniriques seront présentées en parallèle des deux séries de portraits d’archives recueillies par sa complice Elena Valtcheva. Leurs oeuvres dialogueront ainsi dans le temps et entre les murs de la galerie pour célébrer les amitiés, la famille et l’amour sur une bande sonore flâneuse réalisée par l’artiste Quention Leroy. 5 vinyles sur lesquels sont gravé un remix du morceau Kiss of lile de la chanteuse Sade, tourneront comme une boucle infinie de douceur pour bercer vos aspirations tout au long de l’exposition.

Plus d’information ici.

« Perspectives Radicales » à la galerie Bigaignon

Qu’est ce que la photographie? C’est autour de cette question que les dix artistes exposés à la galerie d’art contemporain se sont réunis pour construire l’exposition collective « Perspectives Radicales ». Comme l’entend le titre, leurs travaux ont pour but de dénaturer, décomposer, déstructurer la photographie pour bousculer nos certitudes et l’amener là où on ne l’attend pas. A cette occasion, Bigaignon lancera la première vente NFT de l’artiste Thomas Paquet en collaboration avec la marketplace française Danae.io. Il s’agit de l’une des premières œuvres numériques géolocalisée à évoluer en temps réel, à être vendue en NFT et elle sera présentée sous forme physique tout au long de l’exposition. Le vernissage aura lieu ce jeudi à partir de 18h rue Bourg-Tibourg dans le 4ème arrondissement.

Plus d’informations ici.

Les photographies de Lara Micheli au Salon H

La galerie Le Salon H exposera du 1er au 30 avril l’oeuvre personnelle de la photographe suisse Lara Micheli. Intitulée « Extrasystoles », ses photos prises au Polaroid s’inscrivent dans la longue tradition de photographie de famille, qui semblent décliner des instantanées de bonheur, et l’amour de la photographe vers le sujet est rendu palpable. Les contraintes de lumières, de cadrages et de l’impossibilité de retoucher les images donnent aux images de l’artiste un cadre de suspension, qui met le spectateur en état d’apnée quand l’amour fait face au temps. Le vernissage aura lieu ce 31 mars à 18h.

Plus d’informations ici.

Épochè (ici), l’exposition collective dirigée par Sally Bonn des Tanneries au musée Girodet

Du 2 avril au 29 mai 2022, le centre d’art contemporain d’Amilly (45) exposera l’oeuvre d’envergure imaginée par la commissaire d’exposition Sally Bonn autour de la notion d' »épochè », qui signifie « l’arrêt », « l’interruption », la « cessation ». Soudainement réactivée à l’épreuve des confinements, expériences de suspension par excellence, cette recherche trouve enfin l’espace et le temps de son activation. Les œuvres d’une vingtaines d’artistes, à la croisée des arts et des sciences humaines, de la philosophie et de la littérature, de la politique et de la géopolitique, sont autant de mises en application de protocoles poétiques de décryptages micro- et macro-scopiques du monde. A l’occasion du vernissage qui aura lieu ce samedi 2 avril, des navettes Paris-Les Tanneries sont disponibles depuis 13h pour vous faciliter l’accès à cette exposition vibrante et hybride.

Plus d’informations ici.

visuel : © D’entre les mortes les enfants renaissent Elena Valtcheva et Inés Di Folco, 2020