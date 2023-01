Planet & Satellites : l’abstraite matérialité de Vincent Hawkins à l’Ahah

Depuis le 21 Janvier 2023 se tient l’exposition Planet & Satellites, présentant les œuvres de Vincent Hawkins. L’ahah, une association soutenant les artistes dans leur processus de création, l’accueille dans ses deux salles pour une exposition inédite. Jusqu’au 25 Mars 2023, venez découvrir les travaux abstraits de l’artiste Anglais.

Pour la première fois en France, Vincent Hawkins choisi de réunir peintures et dessins au sein d’une même exposition. Il distingue habituellement ces deux médiums qui, comme le montre Planet & Satellites, s’avèrent pourtant être très complémentaires. Accompagnées d’un texte écrit par le chercheur en histoire de l’Art Richard Davey, ses œuvres sont réparties sur deux lieux à la configuration bien différente, l’ahah Griset et l’ahah Moret. Le premier, au 4 cité Griset, renferme une longue salle aux murs blancs. La longueur du lieu est intéressante dans la mise en valeur des œuvres. La distance séparant les deux côtés de la pièce permet de les observer à échelle variante. Le relief et la matérialité ressortent alors différemment, lorsqu’on s’approche et s’éloigne. Les autres productions de Vincent Hawkins sont disposées de manière simple, les unes à côté des autres, permettant de percevoir le lien et la cohésion entre elles. L’ahah Moret, se trouvant 500 mètres plus loin, est quant à lui un lieu plus petit, composé d’une salle de forme commune. Il contient cependant quelques recoins où sont, presque cachées, disposées des aquarelles de l’artiste. Il faut être observateur pour les trouver celles-ci !

Une partie de jeu entre matérialité et couleur

En mêlant différentes pratiques picturales à des matériaux comme le carton ou le papier, Vincent Hawkins créé des œuvres jouant sur le relief et les formes abstraites. Peindre, sculpter et dessiner sont trois domaines bien différents, que l’artiste arrive à relier grâce à certains éléments récurrents. Les lignes se retrouvent dans une grande partie de ces œuvres, dessinées ou dans le pli d’une feuille de papier. Les couleurs se rapprochent souvent les unes des autres, elles sont plutôt ternes et contrastent avec les murs entièrement blancs de la salle d’exposition. Le volume des productions est un élément important du travail de l’artiste. Les modifications qu’il apporte à la matière donnent une forme nouvelle, il assemble des fragments pour créer quelque chose de complet. Les matériaux utilisés tels que le carton ou le scotch lui laissent une grande possibilité de création, de par leur accessibilité ainsi que la facilité avec laquelle ils sont maniables. Ils ajoutent également une dimension d’art éphémère, questionnant sur la durée de vie de l’œuvre. L’artiste utilise parfois des médiums plus conventionnels comme des toiles, mais ne s’empêche pas de prendre toujours autant de libertés. Il y dessine des formes abstraites, pouvant en receler d’autres.

Pour plus d’informations sur l’exposition, rendez vous juste ici !

Visuels : © Communicart Agency