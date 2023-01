Meurtre d’Edwin Chiloba au Kenya : une attaque aux droits LGBTQ

Edwin Chiloba, designer et mannequin de 25 ans, a été violement assassiné le 4 Janvier dernier. Son corps a été retrouvé dans une malle en métal dans la vallée du Rift, à 40 km de la ville d’Eldoret. Un suspect est en garde à vue, mais la police continue d’enquêter sur les possibles autres complices de l’assassinat.

His name is Edwin Chiloba. He embodied authenticity and lived boldly. He was murdered, brutally. Say his name. pic.twitter.com/9FeiNHSvWB — Nafula Wafula (@_NafulaWafula) January 5, 2023

L’annonce du crime a provoqué consternation et une émotion dans le monde entier. Militant des droits des personnes LGBTQ, le meurtre du designer est perçu comme une attaque à la communauté. Rien ne prouve pour l’instant que l’orientation sexuelle de la victime est en lien avec son assassinat. Selon Peter Kimulwo, chef des investigations au Bureau de la direction des enquêtes criminelles, le suspect serait un ami de longue date de la victime. «Nous avons un suspect en garde à vue, nous enquêtons sur son rôle dans ce meurtre». Le rapport de l’autopsie indique que le jeune homme a été torturé avant d’être tué, puis mis dans une cage en métal et transporté en voiture, dans une destination qui est encore inconnue des services de police. L’enquête est toujours en cours, les enquêteurs recherchent activement les personnes ayant été vues en train de charger la caisse dans le coffre du véhicule. Hier, la justice Kenyane a placé cinq personnes en détention provisoire, l’un d’entre eux serait un amant de la victime.

Défenseur des droits LGBTQ à travers la mode

Passionné par la mode depuis son enfance, Edwin Chiloba a toujours eu ambition de faire carrière dans ce milieu. Après des études dans la ville d’Eldoret, il fonde son entreprise de design, Chiloba Designs. Son travail est sans cesse relié à ses convictions et à son combat pour les droits LGBTQ, en effet son entreprise montrait ouvertement défendre cette communauté. La mode était pour lui un moyen de déconstruire le genre et de promouvoir les droits de la communauté marginalisée. Sur Instagram il partageait régulièrement son combat et ses ambitions sur le sujet : «Mon mouvement est pour tout le monde. Il s’agit d’inclusion. Je vais me battre contre ce qui m’a marginalisé et pour les personnes marginalisées». Le jeune homme vivait depuis plusieurs mois dans un Forum féministe LGBTQ, les personnes qu’il côtoyaient témoignent de son engagement pour cette communauté discriminée au Kenya et dans le monde.

Une communauté toujours discriminée au Kenya

Les personnes ouvertement LGBTQ au Kenya sont confrontées à la précarité et à des discriminations au quotidien. Dans une société majoritairement Chrétienne, et très conservatrice, l’homosexualité est vu comme un tabou. Selon un rapport de Pew Global Attitudes Project datant de 2007, 96% des personnes interrogées au Kenya affirment que l’homosexualité devrait être rejetée de la société. En plus d’être ancrée dans la mentalité des habitants, le code pénal prévoit lui aussi des lois atteignant les droits de ces personnes. Les relations homosexuelles entre hommes y sont qualifiées comme «rapport sexuel contre l’ordre de la nature», avec une peine encourue de cinq à quatorze ans de prison. La NGLHRC (National Gay and Lesbian Human Rights Commission) entame une action de justice en 2018, dans le but d’abroger cet article du code pénal. Un an plus tard le verdict tombe : être homosexuel reste un crime passible de prison dans le pays. Le combat est donc encore loin d’être gagné, mais on espère une prise de conscience du peuple Kenyan après ce crime violent.

Visuel : © Alexander Grey