Marco Goecke suspendu de la direction du ballet de Hanovre : retour sur son geste humiliant

Le chorégraphe en chef et directeur du ballet allemand de Hanovre, Marco Goecke, a été suspendu de ses fonctions, après avoir étalé ce samedi 11 février 2023 des déjections canines sur le visage de la journaliste Wiebke Hüster.

Une vengeance dégradante

Malgré sa brillante carrière de chorégraphe, le spécialiste de danse contemporaine Marco Goecke semble avoir définitivement dépassé les limites samedi soir, à l’Opéra de Hanovre, institution dans le monde du classique allemand et joyaux de la ville d’Hanovre.

Les événements se sont déroulés samedi soir, alors que la critique et journaliste Wiebke Hüster se rendait à la première du ballet Glaube – Liebe – Hoffnung [traduction : “Foi – Amour – Espoir”], dans le but de rédiger un article à ce sujet. Mais une scène surréaliste et rocambolesque s’est déroulée lors de l’entracte du spectacle, lorsque Marco Goecke s’est rendu dans le hall de l’Opéra afin de prendre à partie la journaliste, remonté par la parution d’une précédente critique qui aurait provoqué selon lui une chute des abonnements à l’Opéra d’Hanovre. Le spectacle en cause dans la critique ? In the Dutch Mountains, chorégraphié par Marco Goecke lui-même, et qualifié de « honte » par la journaliste. La sommant d’expliquer la raison de sa venue à la première, puis l’intimidant afin qu’elle ne puisse pas rentrer à nouveau dans la salle de spectacle, il décide finalement de lui barbouiller le visage des excréments de son chien. Un acte prémédité et profondément puéril qui met en cause le comportement du chorégraphe et la liberté d’expression de la journaliste.

Les témoignages ont été recueillis par le quotidien allemand et employeur de la victime, Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), dans une tribune sur son site. Wiebke Hüster a décidé de déposer plainte contre Marco Goecke, et une enquête a été ouverte à ce sujet. Pour le FAZ, le verdict est sans appel : il s’agit d’une « tentative d’intimidation contre l’observation libre et critique des arts ».

Réactions et sanctions

Après une réaction en demi-teinte de l’Opéra, s’excusant publiquement sur son site pour « l’escalade » ayant eu lieu envers la journaliste et le dérangement causé aux spectateurs, le monde du journalisme allemand a réclamé une sanction tangible pour condamner l’humiliante altercation.

De son côté, Marco Goecke est revenu sur son geste à la télévision allemande ce lundi, regrettant le médium utilisé pour sa vengeance, mais justifiant son acte du fait des critiques répétées et selon lui non justifiées de la journaliste. Il condamne publiquement le fait que selon lui, « 99 % des personnes actives dans le champ de la danse dans ce pays se sont déjà senties très blessées par cette femme ».

L’Opéra a finalement pris la décision de suspendre le directeur de ballet avec effet immédiat et a réclamé des excuses publiques de ce dernier : un coup dur pour la carrière en péril du chorégraphe en chef.

Visuel : Wikipedia Commons – Opéra de Hanovre