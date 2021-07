Le ministère de la Culture et Paris 2024 préparent l’Olympiade culturelle

Le Comité d’organisation des Jeux Olympiques et le ministère de la Culture se mobilisent pour l’Olympiade culturelle, qui débutera à l’automne 2021. Pendant un peu plus de trois ans, des évènements accessibles à un large public seront organisés partout en France.

Pas une minute à perdre. Alors que les Jeux olympiques de Tokyo n’ont pas encore débutés, des événements artistiques à partir de l’automne 2021, dans le cadre de l’Olympiade culturelle, sont déjà en cours de préparation, où le sport et la culture dialogueront à travers les arts. Un projet sportif et culturel soutenu par la ministre de la Culture Roselyne-Bachelot, venue encourager le projet en mobilisant les représentants du ministère de la Culture sur l’ensemble du territoire métropolitain et ultramarin, accompagné de Tony Estanguet, Président du Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024.

Il faudra attendre la clôture des Jeux 2021 de Tokyo, pour l’ouverture de l’Olympiade culturelle, avec comme objectif, prodiguer les louanges de la culture française et ses diversités au niveau national et international. Le Château de Versailles et le Grand Palais – qui accueilleront à l’été 2024 plusieurs épreuves sportives – se sont déjà engagés, afin de présenter certains projets artistiques.

La première œuvre artistique de l’Olympiade culturelle

Pour l’occasion, l’artiste franco-iranienne Marjane Strapi réalisera une tapisserie inspirée des Jeux olympiques, la première œuvre pour l’événement. Celle-ci sera tissée à la main par des artisans des manufactures nationales des Gobelins et de Beauvais, à comptée de septembre prochain et pendant trois ans, jusqu’en 2024 pour l’ouverture des Jeux. Une occasion de « célébrer la vitalité de notre création artistique et la richesse de notre patrimoine, et plus généralement les liens entre sport et culture », partage la ministre.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Roselyne Bachelot (@roselyne_bachelot)

Sur la tapisserie, une lanceuse de javelot sera illustrée – pour célébrer la première parité femme-homme de l’histoire – et faisant aussi écho à l’affiche officielle des Jeux de 1924. Cette œuvre majestueuse de 9 mètres par 3,3 mètres de hauteur permettra « de valoriser nos artistes mais aussi toute l’excellence du savoir-faire français », explique Tony Estanguet. Une collaboration et une association entre le ministère de la Culture, le Mobilier national et le comité d’organisation des Jeux olympiques et Paralympiques de Paris. Cette programmation sera suivie du Festival Olympique, qui se tiendra dans les territoires qui accueilleront les compétitions pendant les Jeux de 2024.

Visuel : © Ministère de la Culture – T. Chapotot