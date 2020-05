L’agenda de la réouverture des musées de la semaine du 18 mai

Des bonnes nouvelles pour cette semaine : la réouverture de musées et fondations !

Un week-end gratuit cette semaine pour la réouverture du Centre national du costume

Grâce a la prolongation de l’exposition Couturiers vous pourrez profiter ce week-end (21 au 24 mai) d’entrées gratuites. Au programme de la danse jusqu’au 1er novembre 2020 ! Véritable célébration du lien qui unit les créateurs de mode à la danse, l’exposition qui a déjà accueilli 20 000 visiteurs à ce jour, permet de s’émerveiller devant les créations issues de prestigieuses collaborations, entre Coco Chanel, pionnière par excellence avec sa collaboration avec les ballets russes, celles signées par Gianni Versace pour Maurice Béjart ou de Christian Lacroix puis Balmain par Olivier Rousteing avec le ballet de l’Opéra de Paris, Issey Miyake et William Forsythe et bien d’autres !

Ouverture estivale de la Venet Foundation

Cet été, la foundation présente au Muy (Var) une installation inédite de l’artiste Lawrence Weine du 18 juin au 16 octobre 2020. La proposition de l’artiste américain s’adapte à un parcours concentré uniquement sur les espaces extérieurs pour répondre au contexte sanitaire exceptionnel. Pensé pour le lieu, le « Statement » que l’artiste a proposé à la Venet Fondation s’inscrit dans la longue galerie vitrée, totalement visible depuis le parc de sculptures dont il devient une clef du parcours pour l’art conceptuel. À découvrir!

La Fondation HCB

Ouvre à nouveau ses portes mardi 26 mai à 11h. Les expositions Marie Bovo – Nocturnes et Martine Franck – Face à face sont prolongées jusqu’au dimanche 26 juillet. Pour éviter toute attente, ils nous conseillent également de venir en dehors des horaires habituelles d’affluence (15h-17h). « Photographier la nuit implique l’usage de la pause longue, et l’une des particularite?s de la pause longue c’est d’ajouter du temps a? la mesure de la lumie?re. » Marie Bovo. À consommer!

BOZAR

À partir du 19 mai et jusqu’au 21 juillet, vous pourrez à nouveau visiter quatre expositions, dont celle consacrée à Keith Haring, la favorite du public. Le message d’espoir et de solidarité qu’il a véhiculé à travers ses œuvres emblématiques n’a jamais été autant d’actualité. Un moment de consolation et de détente bienvenu en ces temps troublés.

Réouverture de la Fondation Maeght Jacques Monory et collection permanente

Pour la première fois de son histoire, la Fondation Marguerite et Aimé Maeght a dû fermer ses portes. Une réouverture est envisagée le 1er juillet ! L’exposition consacrée à Jacques Monory, initialement prévue du 28 mars au 14 juin, sera présentée au public durant l’été et jusqu’au 22 novembre. Depuis la disparition en 2018 de Jacques monory, l’exposition proposée retrace soixante ans de carrière et revisite l’œuvre d’un artiste majeur de la Figuration Narrative constamment tendu par la modernité et la singularité de ce bleu qui l’a rendu célèbre. Rendez-vous sur leur site!

Le domaine de Chaumont-sur-Loire

Nous avons le plaisir de vous annoncer que le Domaine de Chaumont-sur-Loire, dont les espaces se déploient sur 32 hectares, sera de nouveau ouvert à la visite à partir du samedi 16 mai 2020, et tous les jours de 10h à 20h. Les merveilles de la Saison d’Art et du Festival international des Jardins seront accessibles dans le respect des mesures sanitaires fixées par le gouvernement. À suivre ici!

Bêtes de scène, fondation Villa Datris

À Paris vivez les animaux dans la sculpture contemporaine! Pour la troisième année consécutive, l’Espace Monte-Cristo présent les nouvelles acquisitions de la Collection Fondation Villa Datris. Du 14 mars au 12 juillet 2020, l’exposition vous propose une nouvelle scénographie. Elle pose un regard artistique contemporain sur l’animal : de la beauté sauvage à la bête qui sommeille en nous.

Visuel ©Vue de la salle Keith Haring (c) Photo: Sophie Kugel