L’agenda culturel de la semaine du 24 août

Une sélections de sorties culturelles pour cette fin de période estivale. Laissez-vous guider !

Pierre Notte dans les jardins de l’Institut suédois avec sa pièce « L’homme qui dormait sous mon lit »

La pièce esquisse « un présent prochain où une indemnité serait allouée à ceux qui hébergent un réfugié, mais à qui une récompense supplémentaire serait accordée au cas où ledit réfugié, poussé à bout, se suiciderait ». Une pièce au ton politique et cynique, à ne pas manquer ! Plus d’infos ici.

Didier Ruiz s’invite au parc de Belleville

« L’amour en toutes lettres » c’est le spectacle fondateur de la compagnie de Didier Ruiz. Il met en scène des lettres qui disent les affres d’humains démunis devant les mystères de l’amour. C’est aussi une pièce sur le sujet intemporel de la négation (religieuse) des passions. Plus d’informations ici.

Otto Freundlich, la révélation de l’abstraction au Musée de Montmartre

Le musée s’attache dans cette exposition à rendre hommage à Otto Freundlich, un artiste pionnier du mouvement de l’abstraction. Freundlich avait pris ses quartier à Paris en 1908 à Paris au Bateau-Lavoi où il rencontre Picasso, Braque, Delaunay. Il est également l’un des artistes engagés et visionnaires dont – au cœur de l’histoire tragique de l’Europe du XXe siècle – son art incarne un message puissant en faveur d’une réinventions de l’humanisme, à la frontière entre tous les arts, la philosophie et la politique. Plus d’informations ici.

Gare aux Docs #3 : Festival de Cinéma sur les Rails Soirées

La REcyclerie et IMAGO vous invitent en cette fin du mois d’août à la 3ème édition du festival Gare aux Docs : des séances gratuites de cinéma en plein air sur les voies ferrées de l’historique Petite Ceinture. Pour cette édition ci , la REcyclerie s’allie à IMAGO, une plate-forme de vidéo gratuite placée sous le signe de la transition, et vous propose une programmation engagée. La notion de transition sera au rendez-vous, après cette année particulière: la transition vers le monde d’après, la transition économique, écologique et solidaire…Plus d’informations ici.

Les scènes flottantes de l’été du Canal 2020 : concerts itinérants sur l’eau à la Villette

Les scènes flottantes font escale à La Villette du 23 août au 10 septembre 2020. Venez assister à des concerts itinérants sur l’eau avec des musiciens prêts à vous enchanter pendant que vous profitez de la fin de la chaleur estivale. En plus, tous les styles musicaux seront représentés ; de l’électronique au classique, du vocal à l’instrumental, pour que tout le monde s’y retrouve ! Plus d’informations ici.

Visuel : Laetitia Larrarlde