La chanteuse Anita Pointer décède à l’âge de 74 ans

Chanteuse phare du quatuor américain The Pointer Sisters, Anita Pointer décède ce samedi 31 décembre à l’âge de 74 ans d’un cancer. Connue pour son titre pop « I’m so Excited« , l’artiste et ses sœurs avaient notamment remporté trois Grammy Awards dans les années 1970.

Le groupe iconique des années 1970-1980

L’une des figures fondatrices du groupe phare féminin américain The Pointer Sisters est décédée il y a quelques jours à Los Angeles des suites d’un cancer. « Je suis triste d’annoncer que ma cliente lauréate du Grammy Anita Pointer est décédée après une bataille héroïque contre le cancer », a déclaré son agent Roger Neal sur le réseau social Instagram.

Les sœurs Pointer vivent leur enfance à Oakland, aux Etats-Unis. Elles baignent très jeunes dans la culture musicale et sont notamment incitées par leur père Elton Pointer, un pasteur, à écouter et chanter du gospel. Anita, Cadette de la Fratrie, commence notamment à s’exercer avec ses sœurs au chant, dans l’église où leur père travaille.

À ses débuts en 1969, le groupe se compose uniquement de June et Bonnie Pointer. Elles ne seront rejointes que quelques années plus tard par Anita et Ruth, pour officiellement former le groupe des Pointer Sisters. Leur premier album en 1973 est un succès mondial. Portées par des notes de jazz, de be-bop et de gospel, les quatre sœurs feront également une incursion dans la musique country avec leur chanson Fairytale, sortie en 1975, et qui leur a valu un premier Grammy Awards.

Pointer Sisters remportera une totalité de trois Grammy Awards au cours de leurs carrières et les sœurs réussiront notamment à décrocher une étoile sur le célèbre Walk of fame d’Hollywood. Leurs titres iconiques leur auront également valu une invitation d’honneur dans la salle du Grand Ole Opry de Nashville en 1974, une première pour des artistes noires.

Une carrière solo à succès

L’un des aspects phares, caractéristique du groupe Pointer Sisters, réside dans la complémentarité des voix ainsi que la tessiture ample des quatre chanteuses. Cette spécificité aux sœurs Pointer, permet notamment à chacune d’envisager une carrière solo. Ainsi, elles choisissent à tour de rôle de s’orienter définitivement où simplement le temps d’un album vers une activité individuelle.

Après le départ de Bonnie et de June, Anita Pointer est la troisième sœur à se lancer dans la création d’un disque solo avec Love what it is, sorti en 1987. Quelques années plus tard, elle réussira à signer un contrat en duo avec Earl Thomas Conley pour le titre Too many times, mais choisira tout de même de se produire régulièrement pour le groupe Pointer Sisters dans un circuit de la nostalgie jusqu’à prendre sa retraite scénique en 2015.

« Malgré notre profonde tristesse de la perte d’Anita, nous sommes consolés de la savoir dorénavant avec sa fille Jada et ses sœurs June et Bonnie, et en paix », a déclaré la famille Pointer dans un communiqué.

