Agenda des vernissages de la semaine du 2 février

Et voici notre sélection des vernissages à ne pas manquer en ce début février !

Laisser place de Mathieu Chavaren

La Galerie Hors-Cadre présente une exposition personnelle de Mathieu Chavaren, au sein de laquelle l’artiste invite le spectateur à (ré)apprendre à observer ce qui se situe hors de l’œuvre, grâce à un mouvement transitoire nommé « laisser place ». Ce mouvement, permis par le dialogue de deux styles opposés, fait se répondre des forces s’égalisent ou s’annulent, ne cessant d’interroger notre propre interprétation, évoluant avec notre emplacement et notre regard. Mathieu Chaveren propose une réponse au travers d’une installation-performance qui permettra de créer une correspondance entre l’œuvre et l’extériorité qui l’entoure.

Lieu : Galerie Hors-Cadre, Paris IIIème

Dates de l’exposition : du 2 au 26 février 2023

Vernissage : Jeudi 2 février de 18h à 21h

Ce que la vie m’a chuchoté de Hyunkyung Park

Les Ateliers des Artistes de Belleville accueille l’artiste peintre sud-coréenne Hyunkyung Park pour une exposition personnelle. Au travers de ses œuvres, le spectateur peut ressentir la joie et la liberté de l’artiste lorsqu’elle saisit les moments poétiques de sa vie quotidienne. Son expression picturale, libre et colorée, cherche à représenter la vie en dépassant le langage et la logique. Y cohabitent des monstres bizarres, mais non dénués de beauté, dans une gamme de couleurs harmonisées dans la complexité et la subtilité. Par ses peintures, elle nous partage « ce que la vie lui a chuchoté » et nous convie, par la même occasion, à penser à ce que la vie nous murmure, à nous…

Lieu : Galerie AAB (Ateliers des Artistes de Belleville), Paris XXème

Dates de l’exposition : du 2 janvier au 12 février 2023

Intervalles de Elissa Marchal

La Galerie Baudoin Lebon propose une exposition autour de la couleur, où l’artiste Elissa Marchal l’appréhende à la fois comme objet et sujet de sa peinture. Pris comme un matériau brut, la matière-couleur est coulée, puis poncée afin d’en accentuer la matérialité et de lui donner corps. De par leur juxtaposition, leurs différences d’intensité ou leur réflexion, les plans colorés obtenus créent de nouveaux espaces qui viennent questionner notre perception. L’artiste y prolonge son travail de recherches plastiques, autour de la coexistence d’éléments antagonistes, des dialectiques qui unissent et opposent l’opacité et la transparence, la surface et la profondeur, le visible et l’invisible.

Lieu : Galerie Baudoin Lebon, Paris IIIème

Dates de l’exposition : du 2 au 25 février 2023

Elemental Forms de Nadezda Nikolova

L’exposition Elemental Forms présente le travail de Nadezda Nikolova, artiste photographe croate-bulgare-américaine, résidant en Californie. Ces photogrammes témoignent de sa volonté de construire des ponts entre la nature environnante et les paysages intérieurs qui l’habitent. Après avoir étudié les procédés d’impression photographique du XIXème siècle, elle en révèle toute la beauté dans des compositions où se mêlent rêverie et exploration.

Lieu : Galerie Esther Woerdehoff, Paris XVème

Dates de l’exposition : du 2 février au 25 mars 2023

L’art en écrit : une exposition collective titanesque

Fondée en 2013, la Galerie BOA Art contemporain expose peintures, dessins, photos, sculptures et estampes, en s’attachant à présenter des artistes de renom, tout en soutenant la production de jeunes artistes français et étrangers. A partir du 2 février, la galerie accueille une exposition collective, réunissant pas moins de 100 artistes ! Associée aux éditions Jannink, l’exposition regroupe une centaine de livres : chaque artiste présentera une œuvre originale à cette occasion. Plusieurs d’entre eux seront présents au vernissage qui aura lieu ce soir à partir de 18h !

Lieu : Galerie BOA, Paris VIIIème

Dates de l’exposition : du 2 février au 31 mars 2023

Vernissage : Jeudi 2 janvier, de 18h à 21h

© Hyunkyung Park, Parce que tu me manques 2, 2022, technique mixte sur papier aquarelle, 56 x 76 cm