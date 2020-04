Agenda de la semaine du 20 avril

Les événements à découvrir en ligne cette semaine. Au programme:

Le film Les Grands Voisins, la citée rêvée est diffusée lundi 20 avril à 20h15 sur la plateforme La Vingt-Cinquième Heure. Un échange avec Frédéric Courant de L’esprit Sorcier via visioconférence est ensuite organisée. Les bénéfices seront reversés pour lutter contre le Covid-19 ! Pour plus d’informations, consulter la page.

La cinémathèque de Nice propose chaque semaine une programmation de films à découvrir en ligne. Des films de patrimoine, rares ou marquants de l’histoire du cinéma ! Du 20 au 26 avril, retrouvez La Part des Anges de Ken Loach, Les Temps Modernes de Charles Chaplin, Eraserhead de David Lynch et d’autres.

La Comédie Française continue ! En ligne, possibilité de redécouvrir les réalisations de la grande enseigne chaque semaine. Cette semaine, tous les jours à partir de 18h30, Ecole d’acteur de Stéphane Varupenne, Vania d’après Oncle Vania mis en scène par Julie Deliquet, Grenier des maîtres de Yannis Kokkos et d’autres ! Toute la programmation de la semaine ici.

Retrouvez des cours passionnants du Collège de France en ligne ! En fonction des enseignants et de leur spécialité, des leçons sont disponibles :maths, physique, sciences du vivant, sciences humaines, histoire et littérature etc. Moment adéquat pour parfaire sa culture ! Tous les chercheurs et enseignements à retrouver ici.

Tous les jours, les équipes des éditions Seuil mettent à disposition des lecteurs un livre gratuit. Rendez-vous tous les matins à 10h pour un nouveau livre offert ! Aujourd’hui 20 avril, Valentin Musso à l’honneur avec Une vraie famille. Chaque jour consultez les pages web (Instagram ou Fb) des éditions Seuil pour découvrir la nouveauté !

Visuel: Les Grands Voisins, la cité rêvée de Bastien Simon