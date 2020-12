« The Adidas Archive » : La Bible des fans de sneakers

Créations originales, exemplaires uniques, modèles vintage, prototypes jamais montrés jusqu’ici, créations signées Stella McCartney, Yohji Yamamoto, Parley pour les océans, cet ouvrage s’adresse à tous les aficionados qui veulent en savoir plus sur les différents modèles de la marque aux trois bandes qui sont écoulés chaque jour par millions sur la planète.

Les photographes et designers Christian Habermeier et Sebastian Jäger nous emmènent à la découverte de la planète Adidas et de ses 357 modèles révolutionnaires. Une épopée démarrée il y a 100 ans par les frères Dassler, Adolf («Adi») et Rudolf Dassler. Au fil des 640 pages de cet ouvrage haut de gamme (6kgs !), on découvre les époques qui ont fait d’Adidas, l’incontournable chaussure de sport, portée par des figures comme Lionel Messi, Run DMC, Madonna ou Pharrel Williams. Utilisant les meilleures techniques de reproduction, les clichés de Christian Habermeier et Sebastian Jäger révèlent les plus fins détails, aussi bien les taches, que les déchirures, les réparations, les traces d’herbe ou encore es autographes estompés par le temps. Tout est là, photographié en très haute résolution.

Ce sont les histoires personnelles de chacune des sportifs de hauts ou people qui ont porté ces chaussures qui sont mises en lumière. Ainsi, vous découvrirez les chaussures portées par l’équipe de football d’Allemagne de l’Ouest durant la «miraculeuse» coupe du monde de 1954 et celles portées par Kathrine Switzer lors du marathon de Boston en 1967, avant que les femmes ne soient officiellement autorisées à y participer. Tout est raconté, livré en détails augmenté de petites notes que les deux photographes ont pu glanés à travers soixante dix ans d’archives. Vous y apprendrez par exemple que Adi Dassler s’était associé à un célèbre patineur artistique allemand Bernd Berntheusel pour mettre au point un ptototype de chaussure pour patin à roulette, comment le même Adi Dassler eut l’idée de remplacer les crampons en cuir des premières chaussures de foot par des ergots en plastique, que le mouvement de rotation des lanceurs de disques et de poids au début des 60’s a inspiré aux frères Dassler une chaussure spéciale à semelle plate, comment la marque aux trois bandes s’est développée en France grâce au rugby.

Des années 50 à nos jours, les auteurs reviennent sur l’évolution fulgurante des différents modèles et différentes séries : Music and Culture ( avec en autre la célèbre collection Star Wars, ce modèle unique fabriqué pour Madonna lors de sa tournée 2008/2009, le Supercolor Pack de Pharrell Williams ), les Strickly Limited (fabriquées entre 100 et 300 exemplaire et parfois même à un unique exemplaire telle la Superstar présentée dans son luxueux coffret en cuir blanc !) , les Rarities (sneakers fabriquées uniquement pour le marché japonais ), les Fashion, ces modèles somptueux entre le sportwear et la haute couture (celles de yohji Yamamoto ou Stella Mc Cartney sont sublimes !) , les Testings, ces prototypes qui montrent les différentes étapes dans l’avancée d’un projet de chaussure. Chaque photo est illustré par texte qui présente les techniques et matériaux innovants de la marque, comme son utilisation pionnière des déchets plastiques qui sont épargnés aux plages et aux populations côtières. Un ouvrage haut de gamme très intéressant aussi parce qu’il restitue le contexte et l’époque des collections Adidas. Le livre-événement à offrir pour les fêtes de fin d’année.

Christian Habermeier, Sebastian Jäger, The Adidas Archive, The Footwear Collection, TASCHEN, 640 pages, 5,3 k, 130 euros.

visuels : couverture et pages promo du livre (c) Taschen